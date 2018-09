Goffin door naar achtste finales US Open

Belg David Goffin heeft zich zaterdag geplaatst voor de achtste finales van de US Open. In de derde ronde zette de 27-jarige Luikenaar de 28-jarige Duitser Jan-Lennard Struff (ATP 58) in 2 uur en 16 minuten opzij in drie sets: 6-4, 6-1 en 7-6 (7/4).