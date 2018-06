Het tennissprookje van Marco Trungelliti op Roland Garros

Vrijdag vloog hij ontgoocheld terug naar Barcelona. Marco Trungelliti, een 28-jarige Argentijn die met zijn familie naar Catalonië is uitgeweken, was er nog maar eens niet in geslaagd om zich voor de hoofdtabel op Roland Garros te plaatsen. In 2016 had hij in Parijs voor een stunt gezorgd - winst tegen Marin Cilic, toen 10e op de wereldranglijst - en het jaar erna overleefde hij nog eens de kwalificaties en de eerste ronde, maar in de volgende drie grand slams ging hij roemloos in de kwalificaties ten onder. Tien jaar proftennis, nummer 190 op de wereldranglijst en amper 440.000 euro aan prijzengeld bijeengeschraapt, waarvan het grootste deel naar hotels, vluchten en zijn coach ging. Had dit nog wel zin? Die vraag speelde al langer door zijn hoofd.

Zijn coach probeerde hem zaterdagnamiddag, in de hotelkamer, op te peppen. 'Kijk naar Mohamed Safwat, die als lucky loser werd opgevist en nu tegen Grigor Dimitrov speelt. Bel naar de organisatie en vraag of je ook een kans maakt.' Hij was, zo hoorde hij, eerste reserve om een geblesseerde speler te vervangen en liep meteen naar zijn grootmoeder. 'Kom, we vertrekken naar Parijs.'

En iedereen - echtgenote, broer, moeder en zijn 88-jarige oma - mocht mee in de... huurwagen, voor een tripje van 750 kilometer naar de Franse hoofdstad. 'Wij, Argentijnen, zijn dat gewend. Voor wie niet in Buenos Aires woont, is zelfs 1000 kilometer niets.' Na een ritje van tien uur dook hij in zijn bed, na amper vijf uur slapen meldde hij zich om 7.30 uur stipt bij de organisatie en kreeg goed nieuws: Nick Kyrgios was geblesseerd, hij mocht de baan op tegen het Australische woelwater Bernard Tomic. En won in vier sets, waardoor hij zich meteen 99.000 euro rijker mocht rekenen. Het drievoud van wat hij dit seizoen al verdiende, maar in de tweede ronde was het sprookje over.