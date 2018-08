Leo Borg: in de naam van de vader

Groot en smal, lang blond haar en blauwe ogen: de fysieke gelijkenissen tussen Leo (15) en Björn Borg (62) zijn treffend, maar de tiener blijkt ook over gouden handjes te beschikken. Vorig jaar mepte hij zich naar de Zweedse enkel- en dubbeltitel bij de min-14-jarigen, onlangs pakte hij ook bij de U16 de nationale titel in het enkelspel.

Robin (33), Borgs oudste zoon uit een relatie met het Zweedse model Jannike Björling, was amper geïnteresseerd in tennis en werkt momenteel voor de kledinglijn van zijn vader, maar Leo koestert wel tennisdromen. 'Ik wil ooit nummer één van de wereld worden', vertelde hij in juni, nadat hij een overeenkomst tekende met Fila, de kledingfabrikant die in 1975 ook met zijn vader begon samen te werken.

Vanaf 2019 mag de tiener, geboren uit Borgs derde huwelijk met vastgoedmakelaar Patricia Östfeld, opdraven in een wereldwijde publiciteitscampagne.

Vorig jaar stond Leo voor het eerst in de schijnwerpers, toen hij in de film Borg vs McEnroe in de huid kroop van de jonge Björn Borg, tussen 9 en 13 jaar nog een ettertje op het tennisveld, dat met rackets gooide en voortdurend liep te mekkeren.

En, weten enkele oudere Zweedse tennisjournalisten: 'Leo is niet anders, maar misschien heeft dat met de leeftijd te maken. Wie de jonge Björn ooit zag spelen, had nooit kunnen vermoeden dat hij na zijn eerste successen als Ice Borg of Ice Man door het leven zou gaan.'

De prille successen van de jongste Borg kan het Zweedse tennis nieuw inblazen, vertelde ex-grandslamwinnaar Mats Wilander aan Sportbladet. 'Toen Björn doorbrak, kreeg de sport in de jaren tachtig en negentig een enorme boost. Tennis werd plots democratischer en ook toegankelijk voor mensen uit de middenklasse, zoals bijvoorbeeld Stefan Edberg en ikzelf. Als Leo slaagt, dan zal dat een enorme aantrekkingskracht op jonge Zweedse kinderen hebben.'