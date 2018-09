Naomi Osaka verovert eerste grandslamtitel na zege tegen razende Serena Williams

De 36-jarige Williams had het niet onder de markt tegen de 16 jaar jongere Osaka in het Arthur Ashe Stadium. Osaka ontfutselde haar idool in de eerste set twee opslagspelletjes, goed voor 6-2.

De tweede set werd gemarkeerd door enkele woede-uitbarstingen van Serena Williams. Zo riep ze naar de umpire dat hij een dief was. Na drie waarschuwingen verloor ze een game: Osaka stond plots zonder te spelen 5-3 in plaats van 4-3 voor. De Japanse hield het hoofd koel en maakte het af op haar eigen service.

Williams verzuimde zo haar 24e grandslamtitel te veroveren, wat een evenaring zou zijn van het record van de Australische Margaret Court. Het voormalige nummer één van de wereld won de US Open eerder in 1999, 2002, 2008, 2012, 2013 en 2014. Eerder dit jaar schopte ze het tot in de finale van Wimbledon, maar daarin moest ze haar meerdere erkennen in de Duitse Angelique Kerber.

Serena Williams en Naomi Osaka stonden pas voor de tweede keer tegenover elkaar. Eerder dit jaar trok de Japanse in Miami al met 6-3 en 6-2 aan het langste eind tegen de Amerikaanse tennisvedette.