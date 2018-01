Roger Federer wint op Australian Open twintigste grandslam

Voor de 36-jarige Federer is het zijn zesde titel 'down under'. Hij won er eerder in 2004, 2006, 2007, 2010 en 2017. De 'Swiss Maestro' heeft nu het recordaantal van twintig grandslams achter zijn naam (8x Wimbledon, 5x US Open, 1x Roland Garros). Zijn aantal toernooizeges bedraagt 96.

Tegen de 29-jarige Cilic nam Federer meteen het initiatief. Dankzij een dubbele break kwam hij 4-0 voor. Na 24 minuten had de Zwitser de set met 6-2 op zak. In de tweede set was de strijd meer in evenwicht en hield Cilic zijn opslag vast. In de tiebreak serveerde de Kroaat bij 6-5 uit en smeerde Federer een eerste setverlies dit toernooi aan. Set drie was opnieuw voor Federer. Hij brak Cilic in het zesde game en stoomde door naar 6-3 winst. Cilic moest in de vierde set meteen zijn opslag inleveren maar brak terug in het zesde spel (3-3) en deed dat twee games later opnieuw (5-3). In de beslissende vijfde set was Federer weer de beste. Hij kwam 3-0 voor en benutte bij 5-1 en 40/0 zijn eerste matchbal.

Federer en Cilic stonden zondag in de Rod Laver Arena voor de tiende keer tegenover elkaar. Alleen op de US Open van 2014 kon Cilic tot nog toe van Federer winnen. De Kroaat veroverde toen zijn tot dusver enige grandslam. Vorig jaar stond Cilic op Wimbledon voor de tweede keer in een grandslamfinale maar toen was Federer ook een maat te groot (6-3, 6-1, 6-4).

Cilic ziet zijn finaleplaats wel vertaald in een sprong van zes naar drie op de wereldranglijst. Federer blijft tweede na Rafael Nadal, die in Melbourne in zijn kwartfinale tegen Cilic geblesseerd moest opgeven.