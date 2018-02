Roger Federer wordt oudste nummer één in tennisgeschiedenis: 'Ongelooflijke periode'

Na zijn zege tegen de Nederlander Robin Haase (ATP 42) in de kwartfinales van het ATP-toernooi van Rotterdam (hard/1.862.925 euro) wordt de Zwitser Roger Federer de oudste nummer één van de wereld ooit.

De ATP maakt de nieuwe wereldranglijst officieel pas maandag bekend, maar Federer neemt al zeker de hoogste notering over van de Spanjaard Rafael Nadal. Dat dankt de "FedExpress" aan zijn zege tegen Haase in de kwartfinales in Rotterdam.

De Zwitser startte aarzelend, maar klaarde de klus uiteindelijk in 1 uur en 19 minuten. De setstanden waren 4-6, 6-1 en 6-1. Daardoor wordt de twintigvoudige Grandslamwinnaar ook de oudste speler ooit die de wereldranglijst aanvoerde. Dat record neemt de Zwitser over van André Agassi. Toen de Amerikaan voor het laatst op de eerste plaats stond, was hij 33 jaar en 131 dagen oud.

'Wat een ongelooflijke periode is dit geweest. Dit betekent heel veel voor mij', zei de Zwitsers kampioen na afloop van de wedstrijd.

Nog een record

Als maandag de nieuwe ranking uitkomt, is Federer 36 jaar en 195 dagen. De tennislegende stond op 4 november 2012 voor het laatst bovenaan de ranking. Dat is vijf jaar en drieënhalve maand geleden.

Nooit eerder duurde het zo lang voor een speler om opnieuw de eerste plaats te bemachtigen. Ook dat record neemt hij over van Agassi, die er net geen drie jaar en half over deed.

Voor een plaats in de finale moet Federer voorbij de winnaar van het duel tussen de Italiaan Andreas Seppi (ATP 81) en de Rus Daniil Medvedev (ATP 57). In de andere halve eindstrijd neemt David Goffin (ATP 7) het op tegen de Bulgaar Grigor Dimitrov (ATP 5).