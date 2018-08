Ruben Bemelmans als lucky loser opgevist voor hoofdtabel US Open

In de eerste ronde neemt de 30-jarige Bemelmans het op tegen de negen jaar jongere Spanjaard Jaume Munar (ATP 85). Het wordt hun eerste confrontatie op het ATP-circuit. De partij staat dinsdag op het programma. Het is de tweede wedstrijd op Court 14. De eerste partij begint om 11u lokale tijd (17u in België).

Vorige week sneuvelde Bemelmans in de laatste kwalificatieronde. Hij moest in drie sets (6-3, 6-7 (2/7) en 6-2) de duimen leggen voor de Argentijn Facundo Bagnis. Op de hoofdtabel vervoegt Bemelmans David Goffin (ATP 10). In 2015 stuntte de Limburger op Flushing Meadows door de derde ronde te bereiken. Vorig jaar sneuvelde hij in de eerste ronde tegen de Fransman Lucas Pouille.

Eerder dit jaar verscheen Bemelmans al eens als lucky loser op de hoofdtabel van Roland Garros.