Ruben Bemelmans geplaatst voor tweede ronde kwalificaties US Open

De dertigjarige Bemelmans won de partij met 6-4 en 6-3. Daarvoor stond het zeventiende reekshoofd van het kwalificatietoernooi 1 uur en 14 minuten op het hardcourt in Flushing Meadows. Zijn volgende tegenstander wordt de Italiaan Alessandro Giannessi of de Fransman Constant Lestienne. Bemelmans stond twee keer op de hoofdtabel van het US Open. In 2015 behaalde de Limburger de derde ronde, waarin hij sneuvelde tegen de Zwitser Stan Wawrinka. Vorig jaar moest hij in de eerste ronde de duimen leggen voor de Fransman Lucas Pouille.