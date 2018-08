Schouderblessure houdt David Goffin uit finale in Cincinnati

David Goffin (ATP 11) heeft zaterdag in de halve finales op het Masters 1.000-toernooi van het Amerikaanse Cincinnati na iets meer dan een uur opgegeven met een schouderblessure. De Zwitser Roger Federer (ATP 2) heeft zo een ticket beet voor de finale tegen de Serviër Novak Djokovic (ATP 10).

Federer won zaterdag de eerste set met een tiebreak 7-6 (7/3). In het begin van de tweede set, met 1-1 op het scorebord en 40-30 in het voordeel van Goffin in het derde spel, wierp de 27-jarige Luikenaar de handdoek in de ring. Zijn schouder speelde hem opnieuw parten.

Goffin moest vrijdag twee wedstrijden afwerken. In de derde ronde schakelde hij de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson (ATP 6) uit in twee sets (6-2 en 6-4). Later op de dag volgde in de kwartfinales een felbevochten overwinning met twee tiebreaks (7-6 (7/5) en 7-6 (7/4)) tegen de Argentijn Juan Martin del Potro (ATP 3).