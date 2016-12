Tennisster Petra Kvitova verwond bij mesaanval

Tweemalig Wimbledonwinnares Petra Kvitova is bij een overval in haar huis aangevallen door een man met een mes. De Tsjechische raakte gewond aan het hand, maar zou volgens haar manager geen levensbedreigende verwondingen opgelopen hebben.

'Ik ben in shock', reageerde Kvitova even later op Twitter. 'Toen ik mezelf probeerde te verdedigen, werd ik ernstig verwond aan mijn linkerhand. Ik ben in shock, maar ik ben blij dat ik in leven ben. De verwonding is ernstig en ik zal me moeten laten behandelen door specialisten. Maar ik ben sterk en zal vechten. Nogmaals bedankt voor jullie liefde en steun', tweette de 26-jarige Tsjechische, die vorige maand met Tsjechië de Fed Cup won.

(SK)