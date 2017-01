Toernooidirecteur Australian Open: 'Als we meer Kim Clijsters hadden, zou de sport ongelofelijk gezond zijn'

Directeur Craig Tiley waakt al meer dan tien jaar over het goede verloop van de Australian Open, de eerste grand slam van het tennisjaar, die op 16 januari in Melbourne van start gaat. Tilley is ook één van de grootste fans van een zekere Kim Clijsters.