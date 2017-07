Twee op twee voor Belgen op dag twee van Wimbledon

Kirsten Flipkens (WTA 88) had maar twee sets nodig om Misaki Doi (WTA 57) op de knieën te krijgen. Vorig jaar bereikte de Japanse nog de vierde ronde op Wimbledon, maar vandaag mag ze haar racket in de eerste ronde al opbergen. Flipkens liet er geen gras over groeien en brak meteen een eerste keer door Dois opslag. Ze liet een setpunt liggen en de Japanse kon zelfs terugbreaken. Het volgende game pakte onze landgenote alsnog de eerste set op de opslag van Doi.

De tweede set begon slecht met een break van Doi, maar Flipkens sloeg terug door vijf games op rij te pakken. Nog één game en het was binnen voor de Flipper, maar daar stak haar tegenspeelster een Japans stokje voor. Ze vocht nog terug tot 5-3, maar dan vond Flipkens het welletjes. De wedstrijd eindigde op 6-4 en 6-3.

In de volgende ronde ontmoet Flipkens eerste reekshoofd en ook nummer één van de wereld Angelique Kerber. De twee voorgaande partijen tussen de twee dames draaiden beide uit in het voordeel van Kerber. Toch kan de Kempische vertrouwen tanken uit haar laatste nederlaag; in 2014 kon ze op Wimbledon nog een set pakken tegen de Duitse.

Uitputtingsslag voor Darcis

De hoogstgenoteerde Belg op Wimbledon, bij afwezigheid van David Goffin, is Steve Darcis (ATP 61). Zijn tegenstander, Ricardas Berankis (ATP 196), stond nog heel wat lager genoteerd, maar toch draaide het uit op vijf sets. Goed voor een marathonmatch van drie uur en negen minuten. Tot twee keer toe moest Darcis achtervolgen: de eerste (6-4) en de derde (6-2) set waren voor de Litouwer.

Darcis won de tweede set met 6-3 en de vierde met 6-4. Dat de twee echt aan elkaar gewaagd waren bewijst de volgende statistiek: Darcis won 148 punten tegenover 145 voor de Litouwer. In de laatste set nam onze landgenoot de scalp van zijn tegenstander met een love game: 6-3 in de beslissende set.

David Ferrer (ATP 39) wordt zijn tegenstander in de volgende ronde. Als hij de Spanjaard kan verslaan bereikt Darcis voor de eerste keer in zijn carrière de derde ronde van Wimbledon.

Alison Van Uytvanck speelt later vandaag nog tegen Ekaterina Makarova en Yanina Wickmayer staat één set voor tegen Kateryna Bondarenko.