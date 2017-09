US Open: wie zijn de toppers van morgen?

Ze werden steeds jonger, winnaars van grandslamtoernooien in de jaren zeventig en tachtig. Björn Borg was 18 jaar en 10 dagen toen hij zijn eerste Roland Garros (1974) won. Mats Wilander peuterde daar in 1982, ook in Parijs, nog enkele maanden af (17 jaar, 293 dagen) en Boris Becker choqueerde de tenniswereld in 1985, toen hij de jongste Wimbledonkampioen (17 jaar, 227 dagen) werd. Recordman is nog altijd Michael Chang, die in de lente van 1989 - 17 jaar en 110 dagen - op Roland Garros zijn enige slam won.

