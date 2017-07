Wat u nog niet wist over Wimbledon

Cliff Richard is lid voor het leven van de All England Lawn Tennis and Croquet Club, waar de president - Edward, de hertog van Kent - elk jaar de trofee aan de winnaar van het mannentoernooi uitreikt. De winnares krijgt de schaal uit handen van Kate Middleton, die sinds haar huwelijk in 2011 met prins William als Catherine - hertogin van Cambridge - door het leven gaat én lid werd van de exclusieve tennisclub. "Een prins trouwen helpt, maar de gemakkelijkste manier om lid te worden, is het toernooi winnen", vertelde Chris Gorringe, ex-CEO van de club, ooit.

...