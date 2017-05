Theo Francken vraagt dat het bestuur van voetbalclub OHL 'de eer aan zichzelf houdt en opstapt'

Staatssecretaris Theo Francken (N-VA), sinds jaar en dag vurig supporter van OHL, haalt in een gesprek met ROB-tv snoeihard uit naar de wijze waarop het bestuur van voetbalclub Oud-Heverlee-Leuven de onderhandelingen over de overname voert. Francken, die volgens enkele media zelf betrokken is bij het overnamebod van de groep Vlaamse investeerders, is van het oordeel dat het huidig bestuur van de club 'geen enkele moraliteit heeft' en moet opstappen.

OHL tekende begin dit jaar een principiële overnameovereenkomst met de Chinese zakenman Jian Lizhang. Die stapte in maart echter kwaad op omdat de stad Leuven een gesprek met hem op het laatste moment afzegde en liet sindsdien niets meer van zich horen. Vervolgens kwam er een groep Vlaamse investeerders opdagen met een bod, maar OHL hield eerst de boot af omdat het akkoord met de Chinezen stipuleerde dat er tot 30 juni met niemand anders onderhandeld kon worden. Toch ging het clubbestuur ondertussen al wel aan tafel zitten met de Thaise familie die ook reeds Leicester bezit. Enkele media meldden in maart dat Theo Francken en zijn broer Michel, die directeur is van het sportmarketingbedrijf Sportizon, betrokken zijn bij het Vlaamse investeerdersverhaal.

De groep Vlaamse investeerders liet vorige week weten ontevreden te zijn met de gang van zaken en stuurde haar kat naar een uitnodiging van OHL om te praten. Ook Francken is zwaar misnoegd. 'Alles wat er wordt verteld vanuit de hoek van het bestuur is vals en vilain. De Vlaamse investeerders hebben alles op een correcte manier willen spelen en de periode tot 30 juni willen respecteren, maar dat is kennelijk onmogelijk met dit bestuur dat weigert op te stappen terwijl iedereen dat vraagt. Het gaat hen immers duidelijk alleen om het behoud van hun eigen posten. De voorzitter en de CEO weten immers zeer goed dat ze minder kans maken om te blijven als het bod van de Vlaamse investeerders het haalt', aldus Francken.