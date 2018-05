Thiam gaat over 2,01 meter en scherpt wereldrecord hoogspringen in zevenkamp aan

Op de Hypomeeting in het Oostenrijkse Gotzïs, het officieuze wereldkampioenschap meerkamp, heeft Nafissatou Thiam haar eigen wereldrecord in het hoogspringen tijdens de zevenkamp scherper gesteld. Thiam sprong 2m01, drie centimeter hoger dan haar vorig record (1m98).

De olympisch- en wereldkampioene zevenkamp zette haar vorig record neer bij haar absolute doorbraak op de Olympische Spelen in Rio de Janeiro in augustus 2016, en deed die prestatie vorig jaar al eens over in Götzis.

Het hoogspringen geldt als het favoriete nummer van Thiam, die na haar succes op 2m01 zonder succes nog over 2m04 probeerde te springen. In het eerste deel van de zevenkamp was ze als achtste geëindigd in de honderd meter horden, met een tijd van 13'45". Daarmee benaderde Thiam haar persoonlijke besttijd, maar bleef ze een stuk trager dan de Amerikaanse Erica Bougard, die het nummer won in 12'80".

Door haar recordsprong maakte Thiam de achterstand op Bougard in het klassement meteen goed. Na twee onderdelen staat Thiam aan kop, met 100 punten meer dan de Amerikaanse.

In 2017 pakte Thiam nog de titel in Götzis met een fenomale score van 7013 punten. Ze werd daarmee nog maar de vierde meerkampster die boven de magische grens van de 7000 punten ging, en slechts twee atletes zetten ooit een betere score neer. Dit jaar zijn de verwachtingen niet zo hoog gespannen: Thiam benadrukte in de aanloop naar het kampioenschap dat ze niet piekte naar dit moment.