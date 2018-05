Thiam wint officieuze wereldkampioenschap meerkamp

Op de tweede dag van de belangrijke Hypomeeting in het Oostenrijkse Götzis, het officieuze wereldkampioenschap, heeft Nafi Thiam de overwinning niet meer laten glippen. Thiam verzamelde 6808 punten, de op twee na hoogste score uit haar carrière. Enkel op de Olympische Spelen in Rio en vorig jaar in alweer Götzis deed ze nog beter.

Toch zal bij Thiam ook de teleurstelling enigszins voelbaar zijn. Hoewel ze in aanloop naar de tweedaagse had laten verstaan vooral te willen testen waar ze staat, lag Thiam lange tijd op schema om het Europees record van Carolina Klüft te verbeteren. Onderweg scherpte Thiam al het wereldrecord hoogspringen op de zevenkamp aan, met een sprong over 2.01 meter. Bij het speerwerpen, de zesde discipline, bleef ze echter twaalf meter onder haar persoonlijk record, waardoor het record uit het zicht verdween.

Op de afsluitende 800 meter moest Thiam binnen de tien seconden blijven van de Cubaanse Yorgelis Rodriguez om de zege binnen te halen in Götzis. Daar slaagde ze met haar chrono van 2:18.62 vlot in. Rodriguez pakte zilver, met een minimieme voorsprong op de Amerikaanse Erica Bougard.

Maudens verrast

Ook Hanne Maudens presteerde erg goed in Götzis, met een zesde plaats in het klassement. Met 6.252 punten schuift ze voorbij Tia Hellabaut (6.201) op naar de tweede plaats op de Belgische ranking aller tijden.