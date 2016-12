Vijf jonge talenten die het gaan maken in 2017

Matthias Verreth (voetbal)

Aanvallende middenvelder, spits of flankaanvaller, deze achttienjarige Belgische jeugdinternational is op verschillende posities inzetbaar. Door zijn patent op wereldgoals haalde hij al enkele keren de headlines. Zoals op het WK -17 in Chili in 2015 met een magistrale counter, of zoals recenter nog in de Youth League met zijn club PSV tegen Bayern München toen hij een afvallende bal in één tijd heerlijk op de slof nam. PSV laat hem rustig groeien bij de belofteploeg, maar bood hem deze zomer wel al een contractverlenging aan. Niets te vroeg, want met Arsenal en Milan staan er enkele topclubs te drummen om hem weg te plukken. Bij PSV blijven lijkt in eerste instantie de beste keuze, de Nederlandse lampenclub geeft jong talent een kans en is een ideale springplank naar hoger. 2017 moet het jaar worden dat Verreth ook bij de grote jongens gaat imponeren met wereldgoals.

Kim Mestdagh (basketbal)

Emma Meesseman tipten we hier al eens enkele jaren geleden, nog voor ze in de WNBA aan de slag ging en daar schitterde in het All Star Game. Meesseman moet komende zomer het speerpunt worden van de Belgian Cats tijdens het EK basketbal in Tsjechië. Maar zij kan het niet alleen, en omdat het aantreden van levende legende Ann Wauters nog niet vaststaat, wordt dan in de richting gekeken van shooting guard Kim Mestdagh (26). Een van de twee basketballende dochters van bondscoach Philip Mestdagh. Kim werd gevormd aan de Colorado State University in de VS en speelt nu sinds twee seizoenen bij het Franse Charleville. Haar grote kracht is haar scorend vermogen vanop afstand, een perfecte aanvulling voor het gevaar Meesseman onder de ring.

Retin Obasohan (basketbal)

Ook de Belgian Lions zullen dit jaar te zien zijn op een EK. Voor de vierde keer op rij al. En ditmaal met een frisse lading Belgisch basketbaltalent. Exponent van die nieuwe lichting is Retin Obasohan, een 23-jarige atletische spelverdeler die enkele jaren collegebasketbal in de VS achter de kiezen heeft en momenteel als prof furore maakt bij Avellino in Italië. Samen met Sam Van Rossom moet hij een dynamisch en spectaculair combo op de guard kunnen vormen.

Thomas Detry (golf)

De 23-jarige Brusselaar viert dit seizoen zijn debuut op de European PGA Tour, waardoor België nu naast Nicolas Colsaerts en Thomas Pieters drie profs telt die prestigieuze competitie. Een unicum. Bij zijn eerste toernooi begin december, het Alfred Dunhill Championship in Zuid-Afrika, eindigde Detry meteen op het podium: een bijzonder straffe prestatie die het beste doet verhopen. Vorig jaar op de Challenge Tour haalde de Brusselaar al eens het mondiale golfnieuws door de beste score ooit te evenaren: 29 onder par. Detry is geen long hitter zoals Colsaerts en Pieters, maar een technisch aangelegde allrounder, die mits een goede vorm ook bij de profs al meteen in zijn debuutjaar zeges kan najagen.

Tessa Wullaert (voetbal)

In juli spelen de Red Flames het EK voetbal in Nederland. Om daar geen mal figuur te slaan rekent bondscoach Ives Serneels in grote mate op Tessa Wullaert. Nog altijd maar 23 jaar maar toch beschikt de West-Vlaamse nummer tien al over een indrukwekkend cv: in België speelde ze voor zowel Anderlecht als Standard, werd ze topschutter en speelster van het jaar van de BeNeLeague en vorig seizoen behaalde ze nog de finale van de Champions League met haar Duitse team Vfl Wolfsburg.

HERKANSING: Tiesj Benoot (wielrennen)

Stond vorig jaar al in dit lijstje, maar blessures en pech hielden zijn grote doorbraak tegen. Dit jaar dan maar? De 22-jarige Gentenaar kwam twee jaar geleden met bravoure bij de profs binnen gefietst, onder meer met een vijfde plek in de Ronde van Vlaanderen. Door zijn authentieke interviews groeide hij ook meteen uit tot een publieksfavoriet. Verlengde onlangs zijn contract bij Lotto Soudal en moet daar naast Andre Greipel, Tim Wellens en Thomas De Gendt een van de speerpunten worden. In de voorjaarsklassiekers, maar straks voor het eerst ook in de Ronde van Frankrijk.