'Ik rijd de Vuelta, mijn ticket naar Malaga is al geboekt', verklaarde Nibali, in 2010 winnaar van de Vuelta. De Ronde van Spanje begint op 25 augustus in Malaga. Nibali kwam in de klim naar Alpe d'Huez ten val door toedoen van een toeschouwer.

Zijn ploegleider Rik Verbrugghe liet destijds al weten te hopen dat de Italiaan op tijd hersteld zou zijn om in Spanje te starten.