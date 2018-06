16 redenen om wél voor de zege te gaan tegen Engeland

Als de voorbeschouwingen het bij het rechte eind hebben, gaat het vooraf als een prestigeduel aangekondigde Engeland - België straks pijn doen aan de ogen. Want de vraag is kennelijk of de twee al gekwalificeerde landen niet liever verliezen: zowel sportief (een op papier 'makkelijker' parcours en een extra rustdag) als logistiek (in Moskou blijven) lijkt de tweede plaats de groep ons alleen maar voordelen op te leveren.

Wel, wij zijn het daar niet mee eens. Wat ons betreft, moeten de Rode Duivels vanavond gewoon voluit voor de zege gaan, omdat...

... je door niet te spelen om te winnen de ziel van de sport verkracht. De essentie van de sport is proberen te winnen. Het zou het imago van deze ploeg geen goed doen en het voetbal in zijn totaliteit al zeker niet.

... je dat anders niet kunt verkopen aan de supporters die veel geld neerlegden en de verre reis naar Kaliningrad aflegden om deze wedstrijd te zien.

... ook de Engelsen 'voluit' zullen gaan en wij dus ook 'voluit' moeten gaan om het beoogde gelijkspel (en geen nederlaag) te behalen.

... de meeste Duivels in Engeland spelen en - daar gaan wij toch vanuit - ze een jaar lang hoongelach en plagerijen in de Premier League willen vermijden.

... de Rode Duivels, wie weet, de meest scorende ploeg ooit op een WK kunnen worden. Als ze het gemiddelde aanhouden van de matchen tegen Tunesië en Panama, is dat niet zo ver gezocht.

... groepswinnaar worden gewoon toch net dat tikkeltje extra cachet geeft.

... je mogelijke tegenstanders in de volgende ronde(s) net motiveert door liever tegen hen te willen uitkomen. Iets wat ook analist Gert Verheyen al eens aanhaalde.

... bijgeloof een raar beestje is dat zeker gaat opdoemen wanneer de vergelijkingen gemaakt worden met de 'makkelijke' toernooitabel van twee jaar geleden op het EK.

... het kot weer te klein zal zijn als België tweede wordt in zijn groep en vervolgens in de achtste finales sneuvelt tegen Colombia, Japan of Senegal of in de kwartfinales tegen Zwitserland of Zweden - op papier inderdaad haalbare tegenstanders. En dan zal de kritiek dat deze 'gouden generatie' zich niet bewezen heeft tegen een topteam op een groot tornooi blijven leven. Naar de halve finales door Brazilië uit te schakelen in de kwartfinales!

... het altijd glansrijker is en meer uitstraling geeft als je één van de topfavorieten kan uitschakelen op weg naar je eventuele triomf. Net zoals in het tennis is het veel leuker en spannender om de echte reekshoofden weg te sturen.

... rekenen gewoonweg zinloos is: wie zegt dat Brazilië de achtste finales tegen Mexico overleeft? Voor de start werd ook al uitgerekend dat we op Duitsland konden stoten in de kwartfinales, en zie nu...

... het vandaag de verjaardag van Kevin De Bruyne is. De Rode Duivels die vanavond een stukje taart willen, zetten maar beter hun beste beentje voor, want Kevin en verliezen, dat gaat niet samen. Oh ja, het is ook de verjaardag van ene Harry Kane...

... we aan onze jonge, supporterende kinderen morgenochtend niet willen uitleggen waarom het 'eigenlijk beter is dat de Rode Duivels niet gewonnen hebben'.

... je nooit weet wat de FIFA uit zijn mouw schudt om spelers te straffen die opzettelijk geel pakken. Bij een gelijkspel zullen het vanavond immers de kaarten zijn die over groepswinst beslissen.

... het een streep door de rekening zou zijn van de journalist die woensdag in een artikel schreef dat de Belgen tweede moeten worden omdat hij zélf geen zin heeft om over en weer te vliegen. Dat denken is één ding, ...