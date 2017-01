2.500 euro boete wegens dopingbeschuldigingen tegen Zlatan

Een rechtbank in de Zweedse stad Karlstad bevond Karlsson schuldig aan smaad en veroordeelde hem tot een boete van 24.000 kronen (circa 2.500 euro).

De rechter oordeelde dat Karlsson 'duidelijk de indruk heeft gewekt dat Zlatan zich dopeerde bij Juventus', terwijl daar geen bewijzen voor bestaan.

Klacht

Karlsson, coach van het Zweedse nationale atletiekteam tussen 2001 en 2004, had vorig jaar op een congres en nadien ook in de Zweedse pers verklaard dat Ibrahimovic, nu onder contract bij Manchester United, tijdens zijn periode bij Juventus (2004-2006) tien kilo spieren aankweekte in zes maanden tijd. 'Dat is in zo'n korte tijd onmogelijk zonder doping', liet de arts optekenen. Hij voegde er wel aan toe dat hij geen bewijzen had voor zijn stelling. Zlatan testte nooit positief. De makelaar van 'Ibracadabra' kondigde meteen aan klacht in te dienen.