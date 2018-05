AA Gent levert voorlopig vier internationals op het WK

Net als Anderlechtmiddenvelder Ryota Morioka haalde dertienvoudig Japans international Yuya Kubo uiteindelijk niet de lijst van 27 namen die door bondscoach Akira Nishino op 4 juni wordt teruggebracht naar de definitieve 23 spelers.

Toch is Michel Louwagie vooral blij met de vaststelling dat AA Gent in de voorselecties van de 32 deelnemers maar liefst vijf opgeroepen buitenlanders telde, met doelman Lovre Kalinic (Kroatië), verdediger Dylan Bronn (Tunesië), flankspeler Moses Simon (die afgelopen maandag geblesseerd uitviel bij Nigeria) en de beloften Ricardo Avila en José Luiz Rodríguez.

'Bij die laatste twee hebben we wat geluk omdat het over een klein voetballand gaat', verwoordt de algemeen manager zijn gevoel. 'Avila traint sinds januari mee met de A-kern, nadat hij vorige zomer bij ons kwam en een inloopperiode nodig had. Rodríguez had de pech een operatie te moeten ondergaan aan beide knieën. Hij is nog maar twee tot drie maanden fit, komt terug en maakt een goede progressie. Verder is het duidelijk dat wij in onze spelersgroep afgelopen seizoen veel kwaliteit hadden rondlopen. Dat bleek ook bij de twee slotoverwinningen tegen Anderlecht en Club Brugge in play-off 1. Ten derde brengt het ons financieel een kleinigheid op, maar moeten we ook incalculeren dat hun eventuele deelname straks een handicap vormt richting voorbereiding en Europees voetbal. Die spelers zitten met hun gedachten elders tot eind juli, hebben dan wat vakantie en pikken later aan. Het is dus een beetje van alles samen, qua emoties.'

Een specifieke scout of iemand die de spelers opvolgt, wordt niet richting Rusland gestuurd. 'De media zijn zo georganiseerd dat we dagelijks berichten over hen zullen mee krijgen', vervolgt Louwagie. 'En bovendien is Rusland zo groot dat het weinig zin heeft om die inspanningen te doen. We zijn fier dat ze erbij zijn en anderzijds beseffen we ook dat het WK straks als vitrine kan fungeren.'