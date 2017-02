AA Gent - Racing Genk in Europa League, Anderlecht treft APOEL Nicosia

Dat is het resultaat van de loting in het Zwitserse Nyon.

Dubbel

De 1/8e finales zijn de eerste fase in het toernooi waar twee clubs van hetzelfde land tegen elkaar kunnen worden geloot. Dat AA Gent en Racing Genk elkaar treffen, betekent ook dat minstens één Belgische club de kwartfinales haalt.

Het duel heeft echter een vreemd kantje, want beide clubs nog zijn verwikkeld in een felle strijd om een ticket voor play-off 1 en dus Europees voetbal volgend seizoen. Zowel AA Gent als Racing Genk kan zich in resterende drie competitiewedstrijden in feite geen misstap veroorloven en moet zich focussen op de Jupiler Pro League.

Uitzonderlijk

Het dateert van het seizoen 1988-1989 dat twee Belgische teams elkaar tegenkomen in een Europees duel. Toen schakelde cuphouder KV Mechelen Anderlecht uit in de tweede ronde van de Beker der Bekerwinnaars.

Zowel voor de Oost-Vlamingen als voor de Limburgers is het de eerste keer dat ze de achtste finales van de Europa League bereiken. Het lukt de Buffalo's wel al twee keer in de UEFA Cup, de voorloper van de Europa League (1991-1992 en 1986-1987).

AA Gent schakelde in de 1/16e finales verrassend het Engelse Tottenham Hotspur uit, Racing kwalificeerde zich ten koste van het Roemeense Astra Giurgiu.

De heenwedstrijd gaat door op 9 maart in de Ghelamco Arena, de terugwedstrijd op 16 maart in de Luminus Arena.

Haalbaar

Anderlecht, dat in de vorige ronde Zenit Sint-Petersburg elimineerde, komt met APOEL Nicosia een weinig aantrekkelijke, maar sportief interessante tegenstander tegen. Al schakelde het team van Igor De Camargo en reservedoelman Urko Pardo donderdagavond wel Athletic Bilbao uit.

De heenwedstrijd (9/3) vindt plaats in Cyprus, de terugwedstrijd (16/3) in het Constant Vanden Stockstadion.

Beste

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Europa League dat drie Belgische clubs de 1/8e finales halen. Met drie clubs bij de laatste zestien is ons land overigens het best vertegenwoordigde in deze fase van het toernooi.