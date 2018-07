'Aan zelfoverschatting zullen de Rode Duivels niet ten onder gaan'

De Rode Duivels zijn torenhoog favoriet, Japan wordt beschouwd als de zwakste ploeg bij de laatste 16. Van onderschatting zou geen sprake mogen zijn. Waar schuilt volgens jou toch nog het gevaar? (Hans Vanhonzebrouck)

Zelfoverschatting misschien? Dat was de eventuele oorzaak die Axel Witsel vorige week tegenover ons aanhaalde op de vraag waaraan het zou liggen, mocht het toch nog fout aflopen. Zijn volledige verhaal leest u woensdag in Sport/Voetbalmagazine. Maar, voegde hij er aan toe, de Rode Duivels hebben geleerd uit het verleden en staan nu op dat vlak veel verder. Aan zelfoverschatting zullen ze niet ten onder gaan. Eerder misschien aan de effecten van de hitte die Rostov in zijn greep houdt.

Het was vanmorgen al 25 graden in de schaduw in Rostov. Wie is het best aangepast aan die extreme warmte en in hoeverre kan dat een rol spelen? (Piet Vanuffelen)

Vanochtend was het plus 25, vanmiddag werd het in de zon vlot meer dan dertig graden (het was wel minder vochtig dan in Sotchi), vanavond zal het bij de aftrap nog een graad of 25 zijn. Beide ploegen hebben er nu na een week of drie spelen en trainen in die hitte voldoende ervaring mee.

Japanners in hun eigen land ook, maar de meeste spelen in Europa. Witsel en Carrasco kunnen om met de hitte en de grote vochtigheid in China. In principe zullen de Belgen het meeste balbezit hebben en de Japanners het meeste achter de bal moeten hollen. Zij hebben drie wedstrijden alles moeten geven om door te stoten.

De Belgische basiself mocht de hitte in Kaliningrad overslaan en zit dus op papier wat frisser. Voordeel voor België dus, al zal het krachten kosten, zagen we gisteren bij Spanje en Rusland, dat wel om 17 uur Moskoutijd moest spelen. De Belgen spelen niet meer in de volle zon.

Is het niet beter om de Rode Duivels die al een gele kaart hebben - Vertonghen, Meunier en De Bruyne - ook aan de kant te laten tegen Japan? Stel je voor dat we hen moeten missen in de kwartfinale? (Frits Luyten)

Neen. In dit stadium van de competitie moet je niet meer rekenen op de volgende match. Het is na negentig minuten door of out. Dus moet de beste ploeg starten. Pakt een van hen geel, dan is dat jammer.

Iedereen verwacht nu Kompany of Vermaelen in de basis, dus exit Boyata. Terwijl die toch drie matchen zijn job prima deed en dus zijn aandeel heeft in de kwalificatie voor de ko-fase. Verdient dat toch geen basisplaats tegen Japan? (Kurt Vandendriessche)

Neen. Boyata heeft het inderdaad drie keer uitstekend gedaan, en heeft punten gescoord met het oog op de toekomst. Maar in de hiërarchie staat hij nog een trapje onder Vermaelen en Kompany, zeker qua ervaring. Ik denk dat Boyata de eerste is om dat toe te geven.