AC Milan: einde van 31 jaar Berlusconi

Zaterdagmiddag werd in Milaan de allereerste Chinese Derby de la Madonnina betwist. Met een omzet van meer dan vier miljoen euro werd het ook de wedstrijd met de grootste omzet ooit in de geschiedenis van de Serie A. Een dag voor de derby zette Silvio Berlusconi met zijn handtekening een streep onder 31 jaar voorzitterschap, waarin de club 29 prijzen won, Europese en Italiaanse supercups inbegrepen.

'Een afscheid met pijn en emotie,' schrijft de 80-jarige ex-eigenaar in zijn afscheidsbrief, 'maar ook wetend dat in het moderne voetbal succes gepaard gaat met investeringen die één familie zich niet meer kan permitteren.'

De afgelopen 30 jaar investeerde de familieholding Fininvest zo'n 865 miljoen euro in AC Milan. Alleen al de afgelopen drie jaar stopte het 274 miljoen euro, of 90 miljoen per seizoen, in de club die jaarlijks zo'n 25 miljoen euro verlies lijdt.

In 2013 kwam bij rivaal Internazionale ook Massimo Moratti al tot dezelfde conclusie als Berlusconi, nadat hij in 21 jaar 1,2 miljard euro had geïnvesteerd in de club en vaststelde dat de successen alleen maar meer verliezen opleverden, die niet meer konden dicht gereden worden met eigen kapitaal. Dus verkocht Moratti in november 2013 voor 250 miljoen euro 70 procent van zijn aandelen aan de Indonesische zakenman Erick Thohir. Toen ook diens middelen ontoereikend bleken om Inter sterker te maken, werd de club in juni vorig jaar gekocht door de Chinese holding Suning. Kort nadien, op 5 augustus, begonnen de onderhandelingen tussen Milan en een Chinese investeringsgroep. Donderdag stond Fininvest 99,93 procent van de aandelen af aan Rossoneri Sport Investment Lux in ruil voor 740 miljoen euro, waaronder de 220 miljoen euro schulden.

Twee jaar geleden onderhandelde Milan al met een Thaise kandidaat-overnemer, maar toen die zijn beloftes op financieel vlak niet nakwam, sprong de deal af. Vrijdag werd de 46-jarige Li Yonghang de nieuwe voorzitter. De nieuwe hoofdaandeelhouder schuwt in tegenstelling tot zijn voorganger de publiciteit. Van Li is alleen geweten dat hij zijn zakenimperium opbouwde in de verpakkingsindustrie, fosfaatmijnen en immobiliën.