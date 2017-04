Acht seconden, zo lang had invaller Mertens nodig om te scoren tegen Juventus (video)

Dries Mertens heeft zich alweer in de kijker gespeeld bij Napoli, hoewel hij in het bekerduel tegen Juventus op de bank startte. De Rode Duivel viel na een uur spelen in voor Arkadiusz Milik, bij een 1-2 voorsprong voor Juventus, en bracht amper acht seconden later het scorebord in evenwicht. Mertens was meteen richting doel gelopen en kon zo een foutje van Juve-doelman Neto afstraffen. Napoli won de match uiteindelijk met 3-2, maar is toch uitgeschakeld in de Coppa Italia omdat Juventus de heenmatch met 3-1 had gewonnen. Bekijk de goal van Mertens:

MERTENS JUST CAME ON AND DID THIS pic.twitter.com/6LgBO9rpDv -- rajat (@ClassicFergie) 5 april 2017

Sport/Voetbalmagazine brengt deze week een reportage over het liefdesverhaal tussen Mertens en Napoli: 'Het is onmogelijk om niet van Dries te houden'.