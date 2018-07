Live Aftellen naar Frankrijk-België: 'Verenigd achter een zaak die alle verschillen opzijzet'

09:30

Premier Michel: 'Visitekaartje voor België'

'De Rode Duivels zijn een schitterend visitekaartje voor België', zei premier Charles Michel (MR) vanochtend op de RTBF-radio. 'Ik heb er vertrouwen in en ik ben ervan overtuigd dat we kunnen winnen'. Volgens de premier staat België verenigd achter een zaak 'die alle verschillen opzijzet en de communautaire kwesties in de frigo laat'. 'In het buitenland hebben ze soms een positiever beeld van België dan wat we er zelf van hebben', meent Michel. 'Onze troeven worden erkend. We moeten ervan profiteren'.