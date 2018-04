AG/DC: 'Thunderstruck' in Madrid

Sinds Valencia in 2004 kampioen werd, konden in dertien seizoenen maar twee ploegen Real Madrid en FC Barcelona van plaats 1 en 2 in de Spaanse Primera División houden: Villarreal werd in 2008 tweede na Real Madrid en Atlético werd in 2014 kampioen met drie punten voorsprong op het duo Barça-Real. Wat Atlético Madrid dit seizoen presteert - het staat voorlopig tweede - is dus uitzonderlijk te noemen. De strijd voor de tweede plaats wordt beslecht met Real Madrid en Valencia. Zondag staat de verplaatsing naar de aartsrivaal op het programma. En donderdag ontvangen Los Colchoneros in de kwartfinales van de Europa League Sporting Clube.

Waar Atlético 2017 in mineur afsloot met een 1-0-nederlaag tegen Espanyol, is de ploeg van Diego Simeone in 2018 serieus op kruissnelheid gekomen. Veel heeft te maken met de terugkeer van Diego Costa in januari. De Spaans-Braziliaanse woelwater is op alle denkbare manieren een gesel voor de verdediging van de tegenstander en daar profiteert Antoine Griezmann van. Terwijl de potige brombeer een aantal centrale verdedigers aan de praat houdt, kan de Franse gazelle naar believen tussen de linies duiken en flitsen van zijn onversneden klasse etaleren. Het duo wordt AG/DC genoemd, naar hardrockband AC/DC. En het moet gezegd: in 2018 blijft de tegenstander na de passage van Atlético vaak thunderstruck achter.

Griezmann is dé man in vorm bij de rood-witten. De spits zei onlangs in L'Equipe dat hij 'spelers als Costa bij Atlético en Olivier Giroud bij de nationale ploeg nodig heeft om te schitteren'. En de liefde is wederzijds, want Costa dringt erop aan dat zijn collega afziet van zijn plannen om deze zomer te vertrekken uit Madrid: 'Hij weet dat we van hem houden en dat hij heel belangrijk is. Hij moet een beslissing nemen waar ik me niet mee ga moeien, maar ik zou graag hebben dat hij blijft.'

Naar verluidt zou Atlético een financiële inspanning willen doen om de Fransman nog een seizoen langer aan zich te binden. Griezmann is sowieso de bestbetaalde speler in de selectie, met 15 miljoen euro per jaar. Begin dit seizoen werd zijn contract nog verlengd op voorwaarde dat de afkoopsom verlaagd werd van 200 naar 100 miljoen euro. Zelf wil Griezmann duidelijkheid over zijn toekomst nog voor het WK begint. 'Ik wil naar Rusland kunnen afreizen zonder me daarover zorgen te moeten maken. Het gaat er me niet om waar ik zal spelen, maar om een gerust gemoed te hebben.'

Ook over zijn ambities is hij duidelijk: 'Ik wil het WK winnen of de Champions League. De Gouden Bal zal dan wel volgen.' Met Atlético zat hij al eens dicht bij CL-winst in 2016: tegen Real Madrid stond het na 120 minuten 1-1. Strafschoppen moesten beslissen: het werd 5-3. Griezmann zette zijn penalty om, maar Juanfran miste. Dat jaar eindigde de Fransman ook derde in de verkiezing van de Gouden Bal, na het onvermijdelijke duo Cristiano Ronaldo en Lionel Messi.