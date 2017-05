Ajax rekent op de dribbels van Justin Kluivert (17)

Wenen, 24 mei 1995. Een jeugdig Ajax Amsterdam bekampt in de finale van de Champions League het machtige AC Milan met ronkende namen als Costacurta, Maldini, Panucci en Donadoni. Louis van Gaal haalt in de 69e minuut Jari Litmanen naar de kant en stuurt het achttienjarige talent Patrick Kluivert het veld in. Een kwartier later maakt die het enige doelpunt van de wedstrijd en bezorgt zo Ajax de prestigieuze Europese trofee. Tot op vandaag is Patrick Kluivert met zijn 18 jaar en 328 dagen de jongste doelpuntenmaker ooit in een CL-finale.

Begin september 1995, amper een dikke drie maanden na die triomf, haalt de jonge Amsterdamse spits opnieuw de krantenheadlines. Ditmaal met triest nieuws. Kluivert veroorzaakt een verkeersongeluk waarbij één persoon overlijdt en een tweede zwaargewond raakt. 'Dood met schuld' luidt het verdict, hij krijgt een taakstraf van 240 uren. Het zal niet de laatste keer zijn dat Patrick Kluivert in opspraak komt. Twee jaar later wordt hij genoemd in een verkrachtingszaak -waarin hij later vrijgepleit zou worden - en op het WK 1998 in Frankrijk krijgt hij het Oranjelegioen over zich heen wanneer hij zich tegen België een rode kaart laat aansmeren door Lorenzo Staelens. Ondanks zijn sportieve merites en het feit dat iedereen hem bestempelt als 'eigenlijk een aardige jongen', zal er rond de naam Kluivert daardoor steeds een parfum van verboden driften hangen.

Het is met die bagage dat Justin Kluivert - deze week viert hij zijn achttiende verjaardag - zijn eerste passen zet als profvoetballer bij Ajax Amsterdam, waar hij al sinds zijn achtste aangesloten is. Vorig jaar rond deze tijd tekende de zoon van Patrick Kluivert zijn eerste profcontract (tot 2019) en na enkele maanden bij Jong Ajax in de Nederlandse tweede klasse mag hij zich sinds de winterstop volwaardig lid van de A-ploeg noemen. Volgens ex-international en analist Pierre van Hooijdonk speelt de jonge aanvaller zelfs een cruciale rol in de heropleving van Ajax na een moeizame seizoensstart. Zo wordt hij begin april in de gewonnen topper tegen Feyenoord verkozen tot man van de match.

Delen Ik hoop dat ze hem binnenkort zullen aanspreken als 'de vader van' in plaats van mij altijd 'de zoon van' te noemen. Justin Kluivert

Justin is een Ajaxproduct in de beste traditie: een buitenspeler die keer op keer de actie zoekt en op die manier de tegenstander provoceert. Klein, verschroeiend snel en wendbaar. Tweevoetig, waardoor hij makkelijk van het ene been op het andere dribbelt, slalommend langs hulpeloze verdedigers. 'Soms wil hij daarin nog overdrijven', zegt Willem Vissers, chef sport bij De Volkskrant en Ajaxvolger. 'Zoals in de terugwedstrijd van de EL-kwartfinales op Schalke 04, waar hij niet voorbij zijn tegenstander geraakte. In plaats van dan simpel te spelen, bleef hij proberen. Hij moet nog beter zijn momenten leren kiezen. Maar dat lijkt me volstrekt logisch op die leeftijd.'

Dat gebrek aan regelmaat is het kenmerk van dit Ajax. Kasper Dolberg (19), Mathijs de Ligt (17), Justin Kluivert (17), David Neres (20), Bertrand Traoré (21): allemaal erg jonge spelers. 'De ene week blinken ze uit, de andere zijn ze wat minder. Dat moet je erbij nemen', vult Vissers aan. 'Als zo een jongen een grote mond opzet, vinden we dat heerlijk als het goed draait, maar irritant wanneer het minder gaat. Justin krijgt nu ook zijn eerste deel van de kritiek nadat hij in de topper tegen PSV vervelend deed tegen Jürgen Locadia (Justin trapte na, nvdr). Niettemin is hij een populaire jongen, in Amsterdam houden ze van dat soort lefgozertjes.'

De Kluivertclan

Justin is niet de enige zoon van Patrick Kluivert die voetbalt. Er is nog de oudste telg, Quincy, 19 jaar, die een deel van zijn opleiding kreeg bij Ajax en de voorbije maanden vergeefs testte bij Go Ahead Eagles en FC Twente. Er is Ruben, 16 jaar en als verdediger uitkomend voor AFC, een amateurclub in Amsterdam. Zij komen alle drie voort uit de relatie die Patrick Kluivert had met Angela van Hulten, van wie hij in 2004 scheidde. In 2008 hertrouwde Patrick met Rosanna Lima en met haar kreeg hij nog een zoon: Shane. Hij woont in Parijs, nu Patrick daar aan de slag is als directeur voetbalzaken van PSG, en voetbalt er bij de U9. Ondanks zijn negen jaar geldt Shane al als een heus internetfenomeen, met een eigen YouTubekanaal en een veel gevolgde Instagramaccount. In filmpjes legt hij uit hoe je een penalty moet trappen, vertelt hij wat je best eet, gaat hij een wedstrijd jongleren aan met PSG-speler Lucas Moura of toont hij zijn leventje tussen de jetset van Parijs. Zijn tweets gebeuren in het Engels, zijn onbevangenheid voor de camera is verbazingwekkend.

'Een echt baasje', liet Justin zich recent nog ontvallen over zijn jongste broertje. 'En hij kan al fantastisch voetballen.' Naast Quincy, Justin, Ruben en Shane zijn er nog Nino en Demi Wilkes, de stiefkinderen van Patrick Kluivert, zij komen uit een eerder huwelijk van Rosanna. Samen vormen ze een hechte kliek die zeer aanwezig is op de sociale media.

Delen Invallen of starten, dat maakt mij niet uit, als ik op het veld kom, zal ik klaar zijn. Justin Kluivert

Justin groeide op in Amsterdam, bij zijn moeder Angela van Hulten. Ook zij is geen onbesproken mediafiguur. Zo ging ze enkele jaren geleden op de vuist met Patricks nieuwe vrouw Rosanna en werd ze later ook nog veroordeeld in een oplichtingszaak. Op zijn zachtst gezegd geen stabiele omgeving om in op te groeien, maar aan Justin valt het niet te merken. Vorig jaar in het Volkskrant Magazine verklaarde hij nog dat zijn moeder alles betekent voor hem. Over zijn (stief)broers praat hij met evenveel liefde. En wanneer hij aan de zijde van zijn vader verschijnt, zie je de bedeesde, haast verlegen puber staan. Eén keertje durfde hij in het bijzijn van zijn illustere pa een plaagstoot uitdelen: 'Ik hoop dat ze hem binnenkort zullen aanspreken als 'de vader van' in plaats van mij altijd 'de zoon van' te noemen.'

Joker Justin

Ajaxcoach Peter Bosz springt voorzichtig om met zijn populaire dribbelaar en roteert graag. Zijn ideale aanvalstrio blijft Dolberg als diepe spits, Traoré op rechts en Amin Younes op links. Met Kluivert Jr en David Neres, het Braziliaanse toptalent dat in januari voor 12 miljoen euro weggeplukt werd bij São Paulo, als jokers. Volgend seizoen zal die hiërarchie er wellicht anders uitzien, wanneer Chelseahuurling Traoré terugkeert naar Londen.

Justin blijft rustig en beseft dat hij niet te snel moet gaan. 'Invallen of starten, dat maakt mij niet uit, als ik op het veld kom, zal ik klaar zijn', liet hij optekenen voor de topper tegen PSV. Dat zal niet anders zijn in de halve finale van de Europa League tegen Lyon, de eerste keer in twintig jaar dat Ajax nog eens zo ver geraakt in een Europese competitie.

En wie weet maakt hij straks de winning goal in een Europese finale, net zoals zijn pa dat deed in 1995? Het zou een mooie herhaling van de geschiedenis zijn.