Alavés speelt finale Copa del Rey tegen Barcelona: over David en jojo's

We schrijven 16 mei 2001. In het Westfalenstadion van Dortmund komt een einde aan het sprookje van de kleine Baskische club Deportivo Alavés. In hun eerste Europese campagne ooit stoten de Babazorros prompt door naar de finale, door onder andere Inter (3-3 en 2-0) en Kaiserslautern (5-1 en 4-1) naar huis te spelen.

...