Alderweireld: 'Wij proberen elke competitie te winnen. Ook de Europa League'

Volgende week komen de Spurs naar Gent, in het kader van de Europa League. Wellicht nog zonder Jan Vertonghen, out met een blessure, maar mét Toby Alderweireld, volgens Rio Ferdinand 'de beste verdediger in de Premier League'. De Antwerpenaar is bezig aan zijn tweede seizoen bij de Spurs en net als zijn eerste loopt dat op wieltjes. Alderweireld: "We zijn als team aan het bevestigen en mijn verhaal loopt wat parallel. Het ging al goed in Southampton, maar daarna was het toch nog een seizoen bevestigen in de Premier League. Dat gebeurde vorig jaar. Dat niveau kan ik vasthouden, naar mijn gevoel gaat het zelfs nog iets beter dan vorig jaar, al valt het misschien wat minder op."

Wat maakt Tottenham zo sterk? "Om te beginnen is iedereen fysiek heel fit", legt de Rode Duivel uit. "Iedereen is ook sterk één tegen één, want het is niet dat we een verdedigende ploeg zijn die met haar gat in de zestien hangt. We pressen hoog, spelen ver vooruit, onze backs zijn sterk en snel. Het is gewoon een goed blok waar heel moeilijk is door te komen. We zijn nog moeilijker te bespelen dan vorig seizoen. We kunnen verschillende systemen aan, onze backs wat lager, of juist met meer vrijheid. In andere wedstrijden heeft Mousa Dembélé die vrijheid, of krijgen we Christian Eriksen wat meer aan de bal. Eric Dier kan in een systeem met drie achterin spelen of doorschuiven naar het middenveld... Het is moeilijk voor een tegenstander om te zeggen: Tottenham speelt zo, dit is ons antwoord. Nu, die systemen, is het nu 3-5-2 of 3-4-3, dat is iets voor op papier. Tijdens de wedstrijd maken twee meter verticaal of horizontaal dat je heel anders voetbalt. Ons voordeel is ook: er is aan de kern weinig veranderd, zodat wij heel goed weten wat de ander kan en wat de trainer wil."

Wembley

In de Premier League loopt het goed voor Tottenham, dat de eerste achtervolger is van koploper Chelsea. Over de Champions Leaguecampagne is Alderweireld echter niet zo tevreden: "We zijn teleurgesteld. Ook daarom is het belangrijk dat we er volgend jaar weer bij zijn. Voor veel jongens was het een eerste ervaring." Als derde in de CL-groep, komt Tottenham nu in de Europa League uit. In de achtste finale tegen AA Gent. Wat weet Alderweireld, die zelf nooit in de JPL voetbalde, van hen? "Ik probeer de Belgische competitie zoveel mogelijk te volgen, al kan ik hier geen wedstrijden zien. Ik denk dat het voetbal in België wat beter is dan voordien en dat Gent ook een heel goeie coach heeft. Voor hen is het misschien wel een beetje dé wedstrijd van het jaar. Iedereen vraagt ons, Belgen, hoe AA Gent is. Een moeilijk te bespelen ploeg, zeggen wij dan." Maar de Spurs startten als favoriet, dat is duidelijk, ook voor Alderweireld: "Ik denk dat wij elke competitie meedoen om te winnen. Dat is geen arrogantie, dat is het doel. Als je bij deze club bent, moet je dat hebben."

Europese thuiswedstrijden spelen de Spurs op Wembley, dat blijft een speciale plek, erkent ook de verdediger van Tottenham: "De geschiedenis alleen al. Zoveel volk op de tribunes is fantastisch. Daarom zijn wij blij dat ze de Europa League ook daar hebben geprogrammeerd, zodat er, bijvoorbeeld tegen Gent, heel veel supporters de wedstrijd kunnen zien. Tottenham leeft, er is de laatste twee à drie jaar een nieuwe wind door de club gaan waaien. We hebben een ploeg die de mensen graag aan het werk zien. Dat komt door de intensiteit die we erin steken, het is opwindend. Soms is het niet voldoende en raak je op achterstand, zoals tegen City, maar dan tonen we toch het karakter om terug te vechten. Drie à vier jaar geleden zou de ploeg dat soort wedstrijden misschien hebben verloren."

Lees het volledige interview met Toby Alderweireld in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 8 februari of in onze +zone.