Alexis Sanchez wordt grof wild op transfermarkt

Alexis Sanchez wil weg bij Arsenal en dat is enkele topclubs niet ontgaan. De Chileense aanvaller van 28 heeft bij de Gunners nog een contract tot midden 2018, maar wil meer voor de prijzen spelen en krijgt bovendien wellicht niet de voor hem niet te onderhandelen verdubbeling van zijn salaris (van 130.000 pond per week tot 250.000 pond, omgerekend ongeveer 290.000 euro). Dat meldt The Guardian.

Topprioriteit

Volgens de krant is Chelsea kandidaat nummer één om Sanchez binnen te halen, als is de vraag of Arsenal hem zal willen verkopen aan een concurrent. De vorige keer dat iemand die diezelfde beweging maakte, dateert al van Ashley Cole in 2006.

The Guardian schrijft dat Chelsea-coach Antonio Conté tijdens contractbesprekingen met het clubbestuur de naam van Sanchez op tafel heeft gelegd als topprioriteit tijdens de zomertransferperiode. Van een officieel bod is echter nog geen sprake.

Maar er zijn kapers op de kust voor The Blues. Volgens de Italiaanse krant Corriere dello Sport heeft Juventus wél al een bod van 29 miljoen gedaan op Sanchez. Ook Inter Milaan en PSG zijn naar verluidt geïnteresseerd in de diensten van de ex-spits van FC Barcelona en Udinese.

The Guardian merkt op dat de Chinese eigenaars van Inter komende zomer veel geld zullen uitgeven aan nieuwe spelers, maar dat Juve de enige club in Italië is die aan de torenhoge salariseisen van Sanchez zal kunnen voldoen.

Doelpunten

Sanchez maakte in de zomer van 2014 de overstap van FC Barcelona naar Arsenal en scoorde sindsdien 64 officiële doelpunten voor de Londense club. Dit seizoen staat zijn teller voorlopig op 22: 18 in de Premier League, 3 in Europa en 1 in de FA Cup.