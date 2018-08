Alisson Becker: 'Klein, boos, weent vaak'

Voor José Mourinho, altijd bereid tot een extra prikkel, is er geen twijfel: de bookmakers mogen de naam van Liverpool bijschrijven bij het lijstje der hoofdfavorieten voor een prijs. Na een forse winterinspanning met het aantrekken van Virgil van Dijk (meer dan 80 miljoen euro), staat het vierde seizoen van Jürgen Klopp (aangesteld in oktober 2015) aan het hoofd van de Reds in het teken van de forse sprong vooruit: met Alisson, NabyKeïta, Fabinho en XherdanShaqiri werd in totaal 181 miljoen euro gespendeerde op de transfermarkt. Ter vergelijking: eind vorige week zat kampioen City aan een uitgavepost van 70 miljoen, runner up United aan 82 miljoen en Chelsea aan 57 miljoen. Bij Tottenham bewoog amper wat, terwijl Arsenal 79 miljoen uitgaf in de eerste transferperiode na Arsène Wenger. Mourinho tijdens de zomertoer van United: 'Het probleem van investeren is dat je het goed moet doen en als ik eerlijk ben, ik denk dat ze het goed deden. Elke speler die ze kochten is er eentje met kwaliteit. Misschien moeten we dit seizoen op basis daarvan wel eisen dat ze iets winnen. Ze zullen waarschijnlijk het meeste hebben uitgegeven van alle ploegen in de Premier League, en haalden al de finale van de Champions League. Dat wil zeggen dat je een grote kandidaat bent voor een prijs, meer zelfs, dat je er eentje moet winnen.'

