'Als België geen wereldkampioen wordt, schort er iets aan de voetballogica'

Een cultheld, dat is Matt Le Tissier (48). Door zijn trainers gehekeld vanwege zijn gebrek aan fysiek en tactische discipline - mee verdedigen was een concept waarin hij niet geloofde -, maar door voetballiefhebbers over heel de wereld aanbeden voor zijn fantastische doelpunten. Zijn handelsmerk: achteloze maar uiterst accurate afstandsraketten. Check You Tube en u weet waarover we het hebben.

Zijn persoonlijke favoriet? 'In 1994, tegen Blackburn', antwoordt hij zonder nadenken. 'Een schot vanop 30 meter in de kruising, netjes over doelman Tim Flowers (zie video).' Het werd later in Match of the Day verkozen tot doelpunt van het jaar. 'Goals maken, dat is de reden waarom ik voetballer werd', zegt hij. 'Het applaus, de mensen die je naam scanderen... Je vertrouwen groeit en je durft dingen te proberen. En dan trap je dus vanop dertig meter naar doel.' (lacht) Nog accurater was Le Tissier vanop de strafschopstip: in zijn carrière mocht hij 48 keer een penalty trappen. 47 keer ging die binnen.

Voor Soccer Saturday, een voetbalprogramma op betaalzender Sky Sports waarin de zaterdagwedstrijden van de Premier League bediscussieerd worden, toont Le Tissier zich ondertussen al elf jaar lang een gewaardeerd analist. Hij heeft ook een duidelijke mening over enkele van onze Rode Duivels in over het Kanaal actief zijn.

Over Eden Hazard: 'Pure magie. Door zijn laag zwaartepunt kan hij plots van richting veranderen. Als hij in de juiste mood verkeert, is hij de beste speler in de Premier League. Dit seizoen was hij top, vorig seizoen niet goed en het jaar daarvoor ronduit fantastisch. Hij mist nog regelmaat om echt tot de categorie van Cristiano Ronaldo en Lionel Messi te behoren.'

... Jan Vertonghen: 'Een sterkhouder van Tottenham. Vooral zijn partnership met Toby Alderweireld is geweldig, samen vormen ze het beste verdedigersduo in de Premier League en zijn ze een belangrijke reden voor het succes van de Spurs.'

... Mousa Dembélé: 'I love to watch him! Hij laat alles zo makkelijk lijken. Maar ik heb één grote kritiek op hem: hij scoort niet genoeg. Dat frustreert me, omdat hij zóveel mogelijkheden en talent heeft. Maar wanneer hij een schietkans krijgt, zoekt hij altijd nog dat bijkomende passje. Hij is niet meedogenloos genoeg. Jammer, want alle andere aspecten van zijn spel zijn fantastisch.'

... Romelu Lukaku: '85 miljoen euro lijkt me toch wat boven zijn marktwaarde, want het is een speler met gebreken. Ik reken hem niet bij de absolute topspitsen. Bij Everton en WBA toonde hij zijn torinstinct en bij een topteam zoals Man U zal hij zeker nog meer scoren, maar ik stoor me soms aan zijn onzichtbaarheid. Ik zie te veel wedstrijden waarin je je na een half uur afvraagt waar hij zit. En hij moet ook nog bewijzen dat hij tegen de topteams even efficiënt is als tegen de kleinere ploegjes.'

... Marouane Fellaini: 'Een heel nuttige speler in de Premier League, maar ik was verbaasd dat Man U hem kocht. Want ik beschouw hem niet goed genoeg voor de top vijf in Engeland, wel voor de ploegen vijf tot tien. Voor die subtoppers kan hij het verschil maken.'

... Kevin De Bruyne: 'De Bruyne is zó slim, hij ziet passes die anderen niet zien en hij scoort makkelijk. Ook vanop afstand. Daarom zie ik hem het liefst toch wat hoger op het veld staan dan als centrale middenvelder. Met zijn uitstekende schot is het zonde om hem zo ver van het strafschopgebied te houden. Vooral de tandem met David Silva vind ik goud waard, met die twee kan je elke wedstrijd in de wereld naar je hand zetten.

'Eigenlijk, als je al die namen zo opsomt... als België volgend jaar geen wereldkampioen wordt in Rusland, is er iets grondig fout met de voetballogica.'

