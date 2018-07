'Als je Brazilië kan kloppen, dan kan je naar de finale'

Kevin De Bruyne zorgde met een knap afstandschot voor de tweede Belgische treffer in de kwartfinale. Voordien had Fernandinho de Belgen met een eigen doelpunt al op 0-1 gebracht. Renato Augusto bracht een kwartier voor tijd spanning met de 1-2, maar verder kwamen de Brazilianen niet meer.

'Dit was een grote test voor ons', opende De Bruyne na afloop. 'Brazilië is aanvallend heel sterk. We hebben de eerste helft perfect gespeeld. In de tweede helft heeft Brazilië tactisch goed gewisseld, maar de acht mensen achteraan zijn beslissend geweest. Zij zorgen ervoor dat wij (Hazard, Lukaku en De Bruyne, red) het vooraan konden klaren. Het maakt niet uit hoe je tactisch speelt, als je maar wint. We hebben geprobeerd het tactisch plan perfect uit te werken en dat is vandaag gelukt. Nog twee wedstrijden te gaan.'

'We zijn heel trots dat we bij de laatste vier zitten en nu moeten we er alles aan doen om ook tegen Frankrijk te winnen. De ogen van de hele wereld zijn op ons gericht. Als je zo dichtbij komt, wil je ook die finale. Ik hoop nu veel beelden van de fans in België te zien, want daar doe je het toch voor. Daar kan ik van genieten', vervolgt De Bruyne.

Met Frankrijk wacht er nu wel voor de tweede wedstrijd op rij een bijzonder lastige tegenstander. 'In de halve finales zitten geen zwakke ploegen. Het komt dan op de details aan, de verschillen zijn minimaal. We moeten er nu alles aan doen om fysiek en mentaal klaar te zijn. Frankrijk is een buitengewoon sterk team, maar ik denk dat wij onze voet ernaast kunnen zetten.'

'We zullen er staan'

Bondscoach Roberto Martinez was uitermate tevreden van zijn Rode Duivels. 'Dit zijn momenten om te koesteren', liet de Spanjaard optekenen.

'Ze hebben fantastisch gespeeld en nooit opgegeven', legde Martinez uit. 'Ze hebben Brazilië, een enorm sterk team, hen niet laten domineren. Ik hoop dat iedereen in België heel fier is. Dit is zo'n bijzondere groep jongens. Het zijn zij die de wedstrijd bepaald hebben, niet ik.' 'We hebben ons systeem de voorbije twee dagen veranderd', vervolgde de bondscoach. 'De jongens hebben dat meteen aanvaard en opgepikt. Ze hadden de drang om te winnen. Ik kan niet meer fier zijn. Dit is zo'n bijzonder gevoel. Brazilië verslaan in de Wereldbeker... Het is een ongelooflijke belevenis. Ik hoop dat iedereen dat beseft en koestert. We gaan ons nu klaarmaken voor de halve finales. We zullen er staan.'

'Maar een weg'

Thibaut Courtois was na afloop van de wedstrijd vol lof voor zijn team. 'Dit is een fantastische prestatie van ons,' verklaarde de doelman na de wedstrijd. 'We hebben geweldig goed gespeeld, vooral in de eerste helft. Alles klopte. Ze hadden het moeilijk met onze tegenaanvallen. Twee keer scoorden we na een goede tegenaanval want de corner die aan het tweede doelpunt voorafging was een gevolg van een counter. We stonden ook heel goed te verdedigen'.

Brazilië kwam in de tweede helft nog enkele keren dicht bij de gelijkmaker, maar de Rode Duivels bleven tot op het einde van de wedstrijd geconcentreerd. Courtois liet zich opmerken met een wereldredding. 'In de tweede helft kregen we het iets moeilijker. Natuurlijk omdat Brazilië offensief heel sterk is. We hebben de klus geklaard met enkele goede reddingen.'

Na de overwinning tegen Engeland eindigde België als groepsleider in de kolom met de zwaardere tegenstanders. Met Brazilië schakelde België een van de topfavorieten uit. In de halve finales wacht Frankrijk. 'We wilden hier blijven tot het einde. Iedereen sprak over de moeilijke weg. Er is maar één weg en dat is die naar de finale,' besloot Courtois.

Een sterke groep

'Het had een rustiger wedstrijdeinde kunnen zijn als we die goal niet hadden geslikt', zei Eden Hazard met zijn kenmerkende glimlach op. 'De laatste vijftien minuten waren moeilijk. We hadden de bal niet meer in onze rangen, maar verdedigden wel goed. De ploeg heeft heel hard gewerkt. En dan heb ik het niet enkel over de elf spelers op het veld. We hebben moeilijke momenten gekend, maar hebben ons altijd als groep sterk gehouden. We hebben doelen gesteld en die gehaald. Vanavond zijn we allemaal heel erg blij. Onze volgende tegenstander, Frankrijk, heeft ook erg sterk gespeeld in de knock-outfase. Samen met Brazilië is dat misschien wel de sterkste tegenstander. Maar wij hebben ook sterke spelers. We gaan opnieuw alles geven. We weten dat het moeilijk wordt, maar dat wordt het voor Frankrijk zeker ook.'

Druk voor de 'gouden generatie'

'Iedereen zegt dat wij de gouden generatie zijn. Dat brengt druk met zich mee. In deze wedstrijd hebben we het waargemaakt. Op wilskracht, en met een beetje geluk, dat wel', zei Toby Alderweireld na afloop van de wedstrijd tegen de NOS.

Het was een wedstrijd om even bij stil te staan. Alderweireld: 'Sommige jongens huilden na het laatste fluitsignaal. We hebben alles gegeven om dit te bereiken. Sommigen van ons konden bijna niet meer en hadden kramp maar gooiden zich toch nog voor het schot van de tegenstander. Dat was heel mooi. Laten we even genieten. En dan de focus op de volgende wedstrijd tegen Frankrijk.' Het was een bijzondere avond, zei de Tottenhamverdediger nog. 'België is een klein land. En dan winnen we van het grote Brazilië. Dit is een mijlpaal.'

'Ongelooflijk, we hebben ons voor 110% gegeven en die 10% gaf ons het het gevoel dat we met een man meer op het veld stonden. Op tactisch vlak had niemand dat verwacht,' aldus Thomas Meunier die door zijn gele kaart de halve finalewedstrijd tegen Frankrijk moet missen. 'Ik voel fierheid. Dit is prachtig voor onze ploeg, onze supporters en het hele land. Dit is ongezien. Het gaat nu niet meer over Mexico '86. De nieuwe generatie, die door iedereen de 'gouden generatie' genoemd wordt, staat er. In de halve finale tegen Frankrijk gaat het ook moeilijk worden. Maar als je Brazilië kan kloppen, dan kan je naar de finale,' besloot Meunier.

'Een kwartiertje getraind'

'Ik ben helemaal kapot', zei Jan Vertonghen. 'Ongelooflijk dat we dit hebben gepresteerd, onder zoveel druk, tegen de topfavoriet. We hebben nog nooit op deze manier, in dit systeem gespeeld. Omdat de wedstrijden elkaar zo snel opvolgen, hebben we hier enkel donderdag een kwartiertje op getraind. Verder hebben we er een paar keer nog over gesproken. We stonden allemaal achter de manier van spelen en geloofden erin.'

De 'Gouden Generatie' liet al veel inkt vloeien, maar zette vrijdagavond ook een mijlpaal in de Belgische voetbalgeschiedenis neer. 'We hadden deze wedstrijd nodig om ons als 'Gouden Generatie' te bevestigen, dat we geen verloren generatie zouden worden genoemd', aldus Vertonghen. 'We staan er. We geloofden vol in de kwalificatie en hebben ons leven gegeven voor deze wedstrijd. De VAR heeft zich dan ook eens in ons voordeel uitgesproken. Dat mocht ook wel eens.'

Nu genieten, dan volop aan het werk

'We weten dat er ons nog werk te wachten staat", zei een nuchtere Romelu Lukaku. 'Er resten ons nog twee wedstrijden om te proberen iets groots te realiseren voor ons land. We zijn realistisch: na de match hebben we tegen elkaar gezegd dat we moeten genieten van dit moment. Maar iedereen is ook doordrongen van ons objectief. Nog twee keer 90 minuten tot de wereldtitel. Toen Brazilië de 2-1 maakte, ontstond er veel druk op onze verdediging. Maar die heeft fantastisch werk verricht. Dat belooft voor de komende week.'

Lukaku zorgde voor een weergaloze assist op Kevin De Bruyne bij het tweede doelpunt. 'Eden riep me hem de bal te geven', zei Lukaku. 'Maar ik zag de ruimte en begon te lopen. Ik keek naar links en rechts en zag alleen Kevin staan. Ik heb hem de bal gegeven en hij maakte er een fantastisch doelpunt van. Ik ben hier niet voor mezelf op dit WK, ik wil niet ten koste van alles scoren. Iedereen weet dat ik graag scoor, maar het team primeert. De families zullen nu opnieuw komen. We gaan genieten en vanaf overmorgen ons opnieuw ten volle richten op de halve finale tegen Frankrijk.'

'Mooiste moment uit mijn carrière'

'Als professioneel voetballer kan je niet meer dromen dan winnen van Brazilië. Als kleine jongens keken we allemaal naar het WK op tv. Het is niet te beseffen dat we daar nu zelf staan. In België zal ook iedereen gek worden. Zelf zijn we vooral heel gelukkig.'

In het verleden werd het Belgische team vaak bekritiseerd geen 'echt team' te zijn. 'Dat hebben we nu wel getoond wel te zijn', counterde Axel Witsel. 'Ook tegen Japan al waren we een blok. We hebben vandaag tactisch fantastisch gespeeld, heel intelligent in ons positiespel. De eerste helft was bijna perfect. We waren heel goed georganiseerd en sterk op de tegenaanval. Op die manier deden we Brazilië heel veel pijn. Of we nu dromen van de wereldtitel? Als je in de halve finale staat, kan je niet anders. Natuurlijk geloven we daarin. Maar eerst gaan we goed recuperen en zorgen dat we er dinsdag opnieuw staan.'

De Rode Duivels spelen dinsdagavond (om 20u00) in Sint-Petersburg de halve finale.