Amiens voor het eerst in geschiedenis naar Ligue 1

Voor al wie Amiens SC een warm hart toedraagt, was het tot de laatste seconde nagelbijten in het Stade Auguste-Delaune van Stade de Reims. Nadat Les Licornes - de Eenhoorns, zoals Amiens SC genoemd wordt - een heel seizoenin de running waren voor promotie, dreigde het op de laatste speeldag fout te lopen. Na 90 minuten voetballen stond er 1-1 op het bord, waardoor Amiens virtueel van de tweede naar de zesde plaats in de rangschikking zakte. Pas diep in de blessuretijd zorgde Emmanuel Bourgaud voor de verlossende treffer, waarmee Amiens alsnog zijn tweede plek heroverde en de poorten naar de Franse hoogste klasse open beukte.

Ruim 116 jaar nadat de club door drie studenten uit de grond werd gestampt, promoveert Amiens SC voor het eerst in zijn geschiedenis naar de Ligue 1. De Noord-Franse stad met een slordige 130.000 inwoners mag zich zo even de metropolis van Frankrijk wanen, want twee weken geleden schreef de in Amiens geboren Emmanuel Macron ook geschiedenis. Met zijn 39 lentes is hij de jongste president die de sleutels van het Élysée overhandigd krijgt.

Macron zelf heeft ook een verleden bij de Eenhoorns. Op zesjarige leeftijd sloot hij zich aan bij Amiens SC, maar verder dan de miniemen schopte hij het niet. Toch kreeg de nieuwe Franse president een uitnodiging voor de uitwedstrijd in Reims, maar hij sloeg het aanbod af.

Macron verloor op zijn zestiende zijn hart aan Olympique Marseille toen het in 1993 de Champions League won. Tijdens zijn presidentiële campagne toonde Macron dan ook meermaals zijn liefde voor de club aan de Côte d'Azur. In januari dook er een fragment op waarin Macron vloekend tekeer ging toen Monaco Les Phocéens had geklopt. We zijn benieuwd of de president volgend seizoen even hevig zal reageren mocht zijn geboortedorp stunten tegen l'OM. In Amiens kreeg de sociaal-liberaal bijna driekwart van de stemmen.