Anastasiou: 'Voor Zlatan was ik behalve een ploegmaat ook een vaderfiguur'

Twintig maanden bleef de Griek bij Anderlecht en hij wordt er herinnerd als een crème van een kerel, een teamspeler die uitstekend in de groep lag, die op het veld en in de kleedkamer een voorbeeld was, die zei waar het op stond, maar dat altijd met een positieve insteek deed. Zo was hij ook iemand die jonge buitenlandse spelers onder de arm nam, zoals onder meer Alin Stoica in Brussel en Zlatan Ibrahimovic in Amsterdam, toen hij later voor Ajax speelde.

Delen We mogen niet vergeten dat voetballers mensen, normale mensen zijn en dat iederéén zijn bedienknopjes heeft

'Je moet altijd kijken: waar komen die jongens vandaan', zegt hij in zijn kantoor in het Parkstad Limburg Stadion van Roda JC Kerkrade, waar hij nog trainer is. 'Stoica groeide op in een dictatuur, Zlatan vluchtte als kind met zijn ouders van Bosnië naar Zweden en moest zich in een totaal andere omgeving al op heel jonge leeftijd zien te bewijzen. Als je de achtergrond van zulke gasten kent, weet wat ze meemaakten, kun je hen ook beter begrijpen. We mogen niet vergeten dat voetballers mensen, normale mensen zijn en dat iederéén zijn bedienknopjes heeft.'

'In het begin voelde Zlatan zich bij Ajax niet gewaardeerd. Dat is een beetje typisch voor Nederland en zeker voor de Ajaxcultuur, waar ze zeer kritisch zijn. Daar kun je mentaal sterker van worden, maar voor grote buitenlandse talenten is dat soms moeilijk. Voor Zlatan was ik behalve een ploegmaat ook een vaderfiguur. Toen hij een voorstel van Juventus kreeg, belde hij mij om eens samen te gaan eten. Hij vroeg mijn advies en ik zei: 'Als je het mij vraagt, is dit het moment om de volgende stap te zetten. Wil je hier de beste zijn, wat je al bent? Of wil je laten zien dat je de beste van de besten kunt worden, waar je volgens mij zeker toe in staat bent? In zijn eerste jaar in Parijs ben ik hem nog eens gaan opzoeken. Hij en Maxwell zorgden ervoor dat ik stage kon lopen bij het PSG van Carlo Ancelotti. Toen ik trainer was van Panathinaikos is Stoica daar trouwens eens een week met mij komen meelopen.'

Over voetbal stak hijzelf vooral veel op bij Ajax. 'Tactisch en technisch. Zoveel aandacht voor details! Het puur over voetbal praten, met Ronald Koeman en Danny Blind, mijn coaches daar. Maar ook met Louis van Gaal, die er toen technisch directeur was en mij weghaalde bij Roda, en met mannen als Piet Keizer en Sjaak Swart, en ook een paar keer met Johan Cruijff. Over het belang van snelheid, tempo en ritme, van op het juiste been inspelen, van juist ingedraaid staan om de bal aan te nemen en van het spel tussen de linies et cetera. Na mijn spelerscarrière ben ik er coach geweest van de U16 en van Jong Ajax.'

Lees het volledige interview met Yannis Anastasiou in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 10 mei.