Anderlecht - Celtic: 'The Bhoys' komen naar Brussel voor eerherstel

24 mei 2016. Brendan Rodgers kijkt dromerig voor zich uit, af en toe ziet de journalist van The Scotsman een glinstering in zijn ogen. Vier dagen ervoor was de Noord-Ier aangesteld als nieuwe manager van Celtic Football Club, zijn eerste voetballiefde. Hij vertelt hoe hij midden de jaren tachtig als elfjarig knaapje uit Carnlough, een havenstadje van 1400 inwoners aan de westkust, maanden had uitgekeken naar de oefenwedstrijd van The Bhoys op het veldje van Finn Harps. Een rit van 140 kilometer over smalle en hobbelige wegen. 'Een pelgrimstocht, maar ik zou Celtic voor het eerst live aan het werk zien.'

...