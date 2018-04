Anderlecht-flop Robert Beric overtuigt wel bij AS Saint-Etienne

Voorlopig staan ze vrij onverwacht zesde. Want de 2-1-thuiszege tegen ES Troyes AC dankzij twee treffers van invaller Robert Beric (26) maakte dat de 31.692 toeschouwers in het Geoffruy-Guichardstadion met een opgelucht gevoel naar huis trokken. De troepen van trainer Jean-LouisGasset kunnen na 34 van de 38 speeldagen in de Ligue1 zelfs dromen van Europees voetbal. Een wereld van verschil na de heenronde eind december, toen ASSE op een zorgwekkende zestiende plek (op twintig teams) prijkte.

Daarmee klaart ook de lucht wat op voor de Sloveense spits, die het gemiddelde aantal doelpunten van zijn team deed stijgen van 0,9 (eerste tot negentiende speeldag) tot momenteel 1,5. Beric is overigens nog maar de tweede speler uit de clubgeschiedenis die tweemaal scoorde na een invalbeurt in de 21e eeuw op het hoogste niveau, een prestatie die Mevlut Erding tegen FC Sochaux hem voordeed op 23 maart 2014.

Zoals altijd reageerde de zestienvoudig international, die tussen 30 augustus en 1 januari bij paars-wit geen enkele keer scoorde in zes officiële optredens tijdens zijn uitleenbeurt, bijzonder sereen. 'Ik was niet ontgoocheld, omdat ik niet als titularis mocht beginnen', verklaarde Beric in sportkrant L'Equipe. 'Voetbal is nu eenmaal een teamsport.'

Hoofdcoach Gasset had hem een week eerder, tegen Strasbourg, 'te schuchter en zonder vertrouwen zien spelen'. Hét argument dat naar boven kwam tijdens een kort gesprek met Beric, die Romain Hamouma als enige spits zag starten. Na zijn inbreng werd echter overgeschakeld naar een veldbezetting met twee aanvallers, waar de Sloveen het best in gedijt.

'Robert is ongelofelijk sterk in het hoofd', oppert recuperator Yann M'Vila. 'Ik zie dagelijks die mentale kracht. Nooit bestaat er bij hem twijfel aan zichzelf.'

Zeven treffers in twaalf Franse competitiewedstrijden, een tweede dubbel na de eerste tegenover Dijon (2-2) op 3 maart, in Saint-Etienne is er opnieuw sprake van Beric als de groene Terminator. Want de bijnaam van ASSE is 'les Verts', vrij vertaald dus 'de Groenen'.