Anderlecht wacht in Nicosia een zelfbewust APOEL

Anderlecht speelt donderdag in Nicosia tegen APOEL FC de heenwedstrijd van de achtste finales van de Europa League. De Cypriotische kampioen eindigde in zijn poule met Olympiacos, Young Boys Bern en Astana als eerste en schakelde daarna ook nog Athletic Bilbao uit. In eigen landt staat APOEL aan de leiding in de competitie en zit het in de kwartfinales van de beker.

