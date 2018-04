Andreas Pereira (22) vaste waarde bij Valencia: 'België is geen afgesloten hoofdstuk'

Het was vooral Johan Boskamp die destijds lyrisch was over de generatie jonge Duivels van het bouwjaar 1996. Die lichting wordt dit jaar 22 jaar, waarom wachten we nog steeds op hun doorbraak? 'Moeilijke vraag', denkt Andreas Pereira even na. 'Er is niet één reden. Misschien werd er te vroeg te veel aandacht besteed aan ons, te veel druk gelegd ook. Of je er geraakt, hangt van zoveel factoren af: steun van je omgeving, geluk, timing, juiste mentaliteit. Talent alleen volstaat niet. Het is gewoon moeilijk om bij een topclub door te breken als jongere, zeker in het offensieve compartiment. Daar liggen de transferprijzen een pak hoger. Je moet opboksen tegen concurrenten die soms tientallen miljoenen euro waard zijn. Eerlijk: dan zou ik als trainer wellicht ook kiezen voor die dure speler.'

Ondanks het feit dat hij een vaste waarde was bij de Belgische jeugdelftallen, koos Pereira op zijn achttiende plots voor Brazilië. In 2015 scoorde hij voor de Seleção zelfs in de (verloren) finale van het WK U20 in Nieuw-Zeeland. Pereira: 'De beleving bij Brazilië is anders: meer enthousiasme, het voetbal leeft enorm. De laatste drie jaar speelde ik bij de Braziliaanse U23. Ik vond het een nuttige, mooie ervaring. Ik zat in het team met Gabriel Jésus, we hebben nog geregeld contact. Maar dat heb ik met de Belgen, Musonda en Bakkali in het bijzonder, ook hoor.'

Nu hij de jeugdreeksen ontgroeid is, is het wachten op een eerste officiële cap. Maar voor welk land? 'Daar ben ik niet uit', zegt Pereira. 'België is zeker geen afgesloten hoofdstuk. Ik kom nog geregeld in Lommel, mijn ouders hebben er nog steeds een huis, mijn vriendin is van daar en ik heb er nog veel vrienden.'

De klas van '96, waar zitten ze? Charly Musonda Jr: verruilde op zijn zestiende Anderlecht voor Chelsea. Werd in januari 2016 voor een half jaar uitgeleend aan Betis, waar hij zestien wedstrijden speelde. Zijn huurcontract werd verlengd met één jaar, maar in januari 2017 keerde de middenvelder al terug naar Chelsea. Onder Antonio Conte kreeg hij enkele kansjes, maar nooit het volledige vertrouwen. Sinds deze winterstop is hij op uitleenbasis actief bij Celtic, waar hij vooral een invallersstatuut heeft. Zakaria Bakkali: ging op zijn twaalfde van Standard naar PSV Eindhoven. Scoorde op zijn zeventiende een hattrick voor het eerste elftal van PSV, daarmee de jongste ooit in de geschiedenis van de Eredivisie. Debuteerde in die periode ook bij de Rode Duivels in een oefenpot tegen Marokko. Kende daarna een terugval en koos in 2015 voor een avontuur bij Valencia, waar hij een vijfjarig contract tekende. Na een sterke start, kwam de dribbelvaardige flankaanvaller vorig seizoen maar in de helft van de wedstrijden in actie. Wordt sinds deze zomer verhuurd aan Deportivo La Coruña, waar hij geregeld speelt, zij het vooral als invaller. Mathias Bossaerts: verruilde op zijn zestiende Anderlecht voor Manchester City. Kwam daar nooit verder dan de beloften en tekende in de zomer van 2016 een contract van drie jaar bij KV Oostende. Ook bij de kustploeg heeft de verdediger het moeilijk om zich door te zetten. Vorig seizoen kwam hij aan amper tien wedstrijden, dit seizoen geraakte hij er volledig uit beeld. Siebe Schrijvers: een van de weinige goudhaantjes die in eigen land bleef, bij KRC Genk, de club die hem opleidde. Daar mocht hij al debuteren bij het A-elftal in het seizoen 2012/2013. Pas twee seizoenen later kwam zijn grote doorbraak, in het seizoen 2014/2015 speelde hij meer dan dertig matchen voor Genk. Een jaar later werd hij uitgeleend aan Waasland-Beveren, waar de spelmaker uitgroeide tot een sleutelpion. Keerde vorige winter terug naar Limburg, waar hij in het begin van het seizoen een basisplaats had maar nu weer op de achtergrond verzeilde. David Henen: Op zijn zeventiende verliet hij Anderlecht. Bij AS Monaco kwam hij op huurbasis één jaar uit bij het reserveteam. In de zomer van 2014 kocht de Griekse topclub Olympiacos hem definitief over van paars-wit, om hem vervolgens meteen te verhuren aan Everton en in 2015 aan hen te verkopen. Kwam in het seizoen 2015/2016 uit voor derdeklasser Fleetwood Town, sinds vorig seizoen speelt hij terug voor de U23 van de Toffees.

Lees het volledige interview met Andreas Pereira in onze +zone of in Sport/Voetbalmagazine van woensdag 25 april.