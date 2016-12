Andres Iniesta, de artiest die de Gouden Bal verdient

Cristiano Ronaldo won de Ballon d'Or 2016. Voor de vierde keer en ogenschijnlijk terecht nadat hij met Real Madrid triomfeerde in de Champions League en met Portugal op het EK. Toch was hij niet echt bepalend in de eindfase van de Champions League of tijdens Euro 2016. Het lijkt echter vooraf een uitgemaakte kwestie: Lionel Messi of Cristiano Ronaldo. Wie dat seizoen de meeste prijzen behaalt, wint de Gouden Bal. En zo is dat.

...