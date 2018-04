Andres Iniesta kondigt afscheid bij FC Barcelona aan

Iniesta maakte het nieuws zelf bekend tijdens een persmoment in het trainingscentrum van de club.

Waar de toekomst van de Spanjaard ligt, is nog onduidelijk. Hij wordt al langer aan het Chinese Chongqing Dangdai Lifan gelinkt.

31 trofeeën

Iniesta is een jeugdproduct en een echt boegbeeld van Barça, waar hij de aanvoerdersband draagt.

De kleine middenvelder (1m70), geroemd om zijn feilloze passing en doorzicht, won met de Catalaanse topclub sinds zijn debuut in 2002 liefst 31 trofeeën. Daarbij onder meer acht landstitels (een negende is nakend), zes keer de Copa del Rey, vier keer de Champions League en drie keer het WK voor clubs.

De 129-voudig international, om zijn bleke huidskleur 'El Blanquito' genoemd, vormde op het middenveld jarenlang een ijzersterk duo met Xavi, die Barcelona in 2015 ruilde voor het Qatarese Al-Sadd.

Met Spanje won hij het EK in 2008 en 2012 en het WK in 2010 in Zuid-Afrika, waar hij in de verlengingen van de finale het winnende doelpunt maakte tegen Nederland.

