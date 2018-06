Argentinië annuleert oefenmatch in Israël na protest

De twee landen zouden elkaar zaterdag ontmoeten in Malha, een wijk in het zuidwesten van Jeruzalem waar tot voor de stichting van de staat Israël in 1948 een Palestijns dorp lag.

Protest

Maar het duel veroorzaakte op voorhand al veel ophef. De voorzitter van de Palestijnse voetbalbond, Jibril Rajoub, riep Arabische en islamitische voetbalfans op om shirts en foto's van Barça-ster Lionel Messi te verbranden als de wedstrijd door zou gaan.

Dinsdag verstoorde een groep Catalaanse pro-Palestijnse betogers de training van de Argentijnse nationale ploeg in Barcelona, waar die zich voorbereidt op het WK. Ze staken onder meer een shirt van Argentinië dat met rode verf was besmeurd, in brand en riepen op de match tegen Israël af te gelasten.

Laatste oefening

Aanvaller Gonzalo Higuain en vicevoorzitter Hugo Moyano van de Argentijnse voetbalbond bevestigden eerder aan de Amerikaanse sportzender dat de wedstrijd is geschrapt wegens politieke druk. 'Ze hebben eindelijk het juiste gedaan', zei Higuain tegen ESPN.

De wedstrijd tegen Israël zou de laatste oefenwedstrijd van de Argentijnen zijn, voordat ze op 16 juni op het WK in Rusland moeten aantreden tegen IJsland.