Argentinië - IJsland: wat brengt eerste onderlinge confrontatie ooit?

Waarom? IJsland maakt zijn debuut op een WK-eindronde, als kleinste (naar aantal inwoners toe) land ooit. Met slechts 350000 inwoners telt het Europese eiland liefst 44 miljoen inwoners minder dan opponent Argentinië. Voor IJsland is deze opener een unieke kans om zich aan de wereld te presenteren, net zoals ze dat twee jaar geleden al met verve deden op het EK 2016 in Frankrijk. Daar pakten de Vikingen de neutrale toeschouwer in met hun aanstekelijk enthousiasme op én naast het veld. Technisch zeer beperkt, maar de manier waarop de bebaarde aanvoerder Aron Gunnarsson zijn troepen meesleurde in een gevecht voor elke bal, maakte van IJsland een te duchten tegenstander bij hun debuut op een EK twee jaar geleden. Pas in de kwartfinales gingen ze er uit tegen Frankrijk, nadat ze in de achtste finales Engeland gewipt hadden.

De grote uitdaging voor bondscoach Heimir Hallgrimsson - de voormalige tandarts die nog steeds voor elke thuismatch in Reykjavik in een supporterscafé persoonlijk tactische toelichting geeft - is hoe hij Lionel Messi zal afstoppen. De Argentijnse nummer tien, inmiddels dertig, ziet dit WK als wellicht zijn laatste kans om in de voetsporen te treden van zijn illustere landgenoot Diego Armando Maradona, die in 1986 Argentinië zijn tot nog toe laatste wereldtitel bezorgde.

Maar twee jaar geleden in Frankrijk bewezen de IJslanders al dat ze niet snel last hebben van trillende knietjes bij zo een opdracht. Toen hielden ze het Portugal van Cristiano Ronaldo -de latere Europees kampioen nota bene - in bedwang: 1-1. CR7 speelde een anonieme partij, kwam niet tot scoren en gaf ook geen assist. Ze kunnen het dus. Gesteund door dat fantastische publiek van hen, dat ons twee jaar geleden de Viking Clap schonk, een indrukwekkende wisselwerking tussen fans en spelers en inmiddels gekopieerd door menig club.

Speler om naar uit te kijken? Geen enkele IJslander stond al eens tegenover Messi, ook niet in clubverband, het hoeft dus niet gezegd dat hij de man is waar in het IJslandse kamp in het bijzonder naar uitgekeken wordt. In die zin zouden we graag de volgspot zetten op Ari Skúlason, speler van... Sporting Lokeren. De linksback is een vaste waarde in de IJslandse elf en zal vermoedelijk een aantal keren persoonlijk in de clinch moeten gaan met Messi, die graag uitzwermt naar de rechterflank, om van daaruit naar binnen te snijden. Het wordt voor Skúlason, die in onze Jupiler Pro League bekend staat vanwege zijn agressieve speelstijl die nogal makkelijk gele kaarten oplevert (tien stuks in twee seizoenen Lokeren), alvast een hele opgave om de negentig minuten op het veld te kunnen blijven.

Geschiedenis? Geen. Beide ploegen stonden nog nooit tegenover elkaar.