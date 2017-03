Arie Haan: 'FC Barcelona vind ik al een tijdje absoluut niet leuk'

Na onder meer avonturen als bondscoach én clubcoach in China, geniet Arie Haan (68) momenteel van welverdiende rust in zijn geboortestreek Winschoten. Hij trekt er met plezier tijd uit om zijn mening te geven over...

... het huidige topvoetbal:

'Ik vind: hoe beter de trainers worden, hoe minder aantrekkelijk het spel. Dat wordt één pot nat. Want ze leren allemaal hetzelfde op die cursussen. Dat trekt zich door tot in de jeugdopleiding. Het hoort bij deze maatschappij. We zijn in een wereld beland waarin alles gelijk moet zijn. Alles wordt gecontroleerd, voor alles zijn er regeltjes. In het voetbal leidt dat tot saaiheid. Daarom ga ik nog maar zelden kijken. De aantrekkelijkheid van het spel ligt in de fouten. Spektakel wordt gevoed door fouten. Je moet niet bang zijn om die te maken. Barcelona vind ik al een tijdje absoluut niet leuk. Het is te perfect. Als je alleen maar breed speelt, worden die combinaties te machinaal. Dat hebben wij destijds bij Ajax geleerd: als je een man uitspeelt, kom je op het middenveld of voorin met een man meer. Geef toe aan imperfectie. Het hoort erbij. Een paar weken geleden zag ik op YouTube de tweede helft van Ajax-Arsenal uit 1970. Vond ik gezellig om te bekijken. Er gebeurde wat, zoals tijdens Manchester City-Monaco. Iedereen genoot van die match. Maar het was een wedstrijd met heel veel fouten. Ik zie tegenwoordig te vaak twee stoppers die de bal heen en weer schuiven.'

... voetbal in China:

'China is een grote luchtbel, net zoals in het voetbal in Amerika een aantal jaar geleden. Het gaat erom te laten zien wie de rijkste is. Als mijnheer Li 20 miljoen uit geeft, geeft mijnheer Y 30 miljoen uit. Als je het voetbal in een land wil ontwikkelen, heb je niet genoeg aan een paar supersterren. Het is wel goed voor de marketing. Ooit haalde Chongqing zonder mij iets te vragen Ailton, de Braziliaan van Werder Bremen. Ik was boos, want die kon volgens mij niet meer mee. Ik zei: ik kan niets met hem doen, waarom hebben jullie hem gehaald? Voor de publiciteit, gaven ze toe. Voetballers zijn er marketinginstrumenten. Chinese spelers denken nog niet mee, daar. Als je voorin speelt, ben je afhankelijk van de ballen die je krijgt. Didier Drogba en Nicolas Anelka zijn er mislukt. Een spits die in Europa gewend is te gaan, wetende dat die bal komt, zal die in China niet meteen krijgen. Een middenvelder bepaalt zelf veel mee, dat is iets makkelijker. Maar ik heb nog nooit een trainer of een speler uit China terug zien keren bij een goeie club. Omdat men hier heeft besloten dat het ginder een soort amateurvoetbal is.'