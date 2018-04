'Arsène Wenger veranderde voor altijd het Engelse voetbal'

Wenger nam vorige week het besluit aan het einde van het seizoen na 22 jaar afscheid te nemen van de Gunners. Het was ongetwijfeld de moeilijkste beslissing uit zijn carrière. Het bestuur had hem echter de duidelijke hint gegeven dat hij anders werd ontslagen. Een zesde plaats in het klassement op 33 punten van kampioen Manchester City en vooral het voor de tweede keer op rij mislopen van deelneming aan de Champions League waren er te veel aan.

...