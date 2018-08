AS Monaco: dé springplank voor jonge, talentvolle spelers

Een beetje onwennig staan ze te pronken met hun nieuwe shirt. Mooi om te zien, al die nieuwe spelers naast elkaar. Tien in totaal. Het is de jaarlijkse foto met de nieuwe aanwinsten van Monaco, met in het midden de CEO en transferleider Vadim Vasiljev. De enige die in het oog springt, is de tweede van links, WK-revelatie Aleksandar Golovin. Dat hij de enige 'bekende' is, is niet ongewoon bij AS Monaco. De club haalt niet meer de topspelers zoals RadamelFalcao en João Moutinho vijf jaar geleden. Toch werd er 96 miljoen euro uitgegeven deze zomer. Golovin kwam voor 30 miljoen, de pas zestienjarige Willem Geubbels voor 20 miljoen en Jean-Eudes Aholou voor 10 miljoen. Dat is ruimschoots meer dan de 4, 6 en 8 miljoen die eerder betaald werden voor respectievelijk Thomas Lemar, Fabinho en Tiémoué Bakayoko. De Monegaskische transferpolitiek lijkt een nieuwe gedaante aan te nemen, met veel duurdere en ervaren spelers. Die andere ploegen weten natuurlijk ook wel dat AS Monaco ondertussen bakken vol geld heeft. Bovendien moeten ze ook al meteen belangrijk zijn voor de ploeg, want het eigen talent lijkt niet klaar voor de eerste ploeg. Er zijn andere tijden geweest bij Monaco.

