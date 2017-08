Atalanta-aanwinst Castagne kon kiezen tussen ski, tennis of voetbal

'Vraag hem na zijn wedstrijd niet wat Anderlecht of eender welke ploeg gedaan heeft, hij laat het voetbal helemaal achter zich. Hij heeft ook andere passies en dat is goed zo. Alle jongeren zouden daartoe moeten aangespoord worden.'

Aan het woord is Zénon Mélon, die niet alleen de schoonvader is van Timothy Castagne, maar ook zijn makelaar. Castagne groeit wel op als een voetbalfan, met name van Arsenal en Thierry Henry, maar hij beoefent ook andere sporten met plezier. Tegenwoordig kijkt hij nog altijd meer naar American football en NBA-basketbal.

'Hij was overal goed in. Ik weet nog dat hij destijds kon kiezen tussen skiën, tennissen of voetballen. Hij had België in al die sporten kunnen vertegenwoordigen', beweert zijn jeugdvriend Thibaut Lesquoy.

Vader Pierre Castagne, die er niet zo op gebrand is dat zijn zoon stampen krijgt op een grote gazon, stuurt hem geregeld naar het tennisveld. De jongen mag zelfs naar het elitecentrum in Bergen, maar verkiest toch de leren bal. Idem voor de skisport. 'Hij zat bij een club in Esneux. Hij was tien jaar toen hij op stage mocht met de Franse jeugdploeg. Op het einde van de week deden ze een reuzenslalom en hij werd tweede', vertelt Pierre.

'De verantwoordelijke van de Fransen zei me: 'Knap gedaan. Hij maakt nooit twee keer dezelfde fout. Je moet maar één opmerking maken en hij corrigeert zich. Hij kan internationaal niveau halen.' We vonden dat fijn, maar er was geen sprake van dat we naar de bergen zouden verhuizen. En Timothy zei me zelf: "Ik wil voetballen, papa."'

