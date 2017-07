Athletic Bilbao: einde van een Baskisch bastion?

Athletic Bilbao zag trainer Ernesto Valverde vertrekken naar FC Barcelona en verving hem door José Angel Ziganda, een 50-jarige Bask. Maar meer nog dan de aanstelling van de nieuwe coach haalt een ander thema de laatste weken de krantenpagina's: de filosofie van de club. Die is gelijkaardig aan die van Euskaltel-Euskadi, de wielerploeg die eind 2013 opgedoekt werd. Het principe is dat je alleen maar bij Athletic Bilbao mag voetballen als je bij de club zelf of bij een andere Baskische club opgeleid werd, of als je in het Baskenland geboren bent. Die filosofie maakte dat in het team lange tijd alleen maar blanke Basken voetbalden. Jonás Ramalho was in 2009 de eerste gekleurde speler die zijn opwachting maakte in de basiself, maar de club week daarmee niet af van haar filosofie: Ramalho, wiens vader uit Angola komt, was immers geboren in het Baskische Barakaldo. Hetzelfde geldt nu voor de 23-jarige aanvaller Iñaki Williams. Zijn ouders komen uit Liberia, maar hij is geboren in Bilbao.

Maar de afgelopen weken kwam de filosofie van de club in het gedrang, toen bekend werd dat Baskonia, een filiaalclub van Athletic Bilbao, de 18-jarige Malinees Youssouf Diarra wil inlijven. Diarra kwam op zijn achtste naar Lérida in Catalonië, waar zijn ouders tewerkgesteld werden op een boerderij. Pas op zijn zeventiende verhuisde hij naar Pamplona in het Baskenland, waar hij eerst voor Ardoi en daarna voor Chantrea, twee Baskische clubs, speelde. Dat hij door Mali werd opgeroepen om het WK U17 te spelen - een oproep waar hij uiteindelijk aan moest verzaken door een enkelblessure - bewijst dat hij talent heeft. Maar met een amper een jaartje ervaring in het Baskenland kun je moeilijk zeggen dat hij er 'opgeleid' werd. José Urrutia, voorzitter van Athletic Bilbao, verklaarde echter dat de club 'een weerspiegeling moet zijn van de Baskische maatschappij' en dat 'tien procent van de bevolking bestaat uit migranten'. Is het een eerste teken dat het Baskische bolwerk zich soepeler gaat opstellen?

(Steve Van Herpe)